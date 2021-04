Tout savoir sur Nantes - Lyon

Nantes n'avance plus et est en grand danger dans sa course pour le maintien. Les Canaris sont à deux longueurs de la place de barragiste occupée par Nîmes et tentera, face à Lyon, de réaliser un nouvel exploit après celui du Parc des Princes. Un OL qui ne veut pas laisser les membres du podium s'échapper, après avoir retrouvé le chemin de la victoire contre Angers.





Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes a remporté 2 de ses 3 dernières confrontations face à Lyon en Ligue 1 (1 défaite), après n’avoir gagné qu’une seule de ses 22 précédentes (6 nuls, 15 défaites). Le FCN a décroché 40 succès contre l’OL dans l’élite (en 92 matches), plus que contre tout autre adversaire.



Nantes n’a remporté que 2 de ses 11 dernières réceptions de Lyon en Ligue 1 (4 nuls, 5 défaites), après avoir gagné 5 de ses 6 précédentes (1 défaite). Le FCN a décroché 27 succès à domicile face à l’OL dans l’élite (en 45 réceptions), plus que contre tout autre adversaire.



Nantes totalise 28 points après 32 matches de Ligue 1 cette saison, soit le plus mauvais total de son histoire à ce stade dans l’élite.



Nantes reste sur 2 défaites consécutives en Ligue 1 (1-2 v Nice, 0-1 v Rennes) mais n’a plus perdu 3 matches de rang depuis janvier-février 2020 (3).



Lyon affiche 64 points après 32 matches de Ligue 1 2020/21, son plus haut total à ce stade de la saison depuis 2014/15 (64 également, 2e au final). C’est la 1ère équipe à figurer hors du podium malgré un tel total à ce stade de la compétition dans l’histoire du championnat (en comptant 3 points pour une victoire).



Nantes n’a remporté aucune de ses 13 dernières réceptions en Ligue 1 (7 nuls, 6 défaites), seul Dijon est sur une plus longue série sans victoire chez lui (16). Il s’agit de la plus longue série sans succès du FCN à domicile dans son histoire dans l’élite.



Lyon est invaincu lors de ses 14 derniers déplacements en Ligue 1 (8 victoires, 6 nuls), la meilleure série en cours dans l’élite et sa plus longue série d’invincibilité hors de ses bases depuis mars 2005-avril 2006 (21).



S’ils jouent, Andrei Girotto et Nicolas Pallois disputeront leur 100e match avec Nantes en Ligue 1, devenant les 8 et 9e joueurs de l’ère Kita à atteindre ce cap dans l’élite.



Le joueur de Lyon Memphis Depay est impliqué dans 179 séquences dans le jeu amenant à un tir en Ligue 1 2020/21, c’est au moins 34 de plus que tout autre joueur.



L’entraîneur de Nantes Antoine Kombouaré a perdu 9 matches (sur 15) face à Rudi Garcia sur le banc en Ligue 1, son plus haut total de défaites face à un même entraîneur dans l’élite.