Tout savoir sur Nantes - Lorient

Duel absolument crucial dans la course pour le maintien entre Nantes et Lorient. Les Canaris restent sur un exploit inespéré sur la pelouse du Parc des Princes et sont revenus à seulement une longueur des Merlus, 17es. Alors que Nîmes, 19e, affrontera Lille lors de cette journée, et pourrait donc perdre du terrain, le vainqueur réalisera une très belle opération.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient a perdu ses 4 derniers matches de Ligue 1 contre Nantes, la pire série de son histoire face à cet adversaire dans la compétition. La dernière victoire des Merlus contre les Canaris en L1 remonte au 18 août 2013 (2-1).



Nantes n’a perdu qu’une seule de ses 8 réceptions de Lorient en Ligue 1 (4 victoires, 3 nuls), une défaite 2-0 le 27 janvier 2007.



Nantes a gardé sa cage inviolée lors de 2 rencontres consécutives face à Lorient en Ligue 1 (1-0 en avril 2017 et 2-0 en novembre 2020) pour la première fois face à cet adversaire dans l’élite.



Nantes a marqué lors de chacun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (soit depuis la prise de fonction d’Antoine Kombouaré), une 1ère depuis août-octobre 2019 (7). Le FCN a d’ailleurs remporté 2 de ces 5 matches (2 nuls, 1 défaite) après n’avoir gagné aucun de ses 15 précédents (8 nuls, 7 défaites).



Lorient n’a perdu que 2 de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 4 nuls) après avoir perdu 8 des 10 précédents (1 victoire, 1 nul).



Nantes n’a remporté aucune de ses 11 dernières réceptions en Ligue 1 (6 nuls, 5 défaites), seul Dijon est sur une plus longue série sans victoire chez lui (15). Il s’agit de la plus longue série sans succès du FCN à domicile dans son histoire dans l’élite.



Lorient n’a remporté aucun de ses 10 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (5 nuls, 5 défaites), plus longue série en cours dans l’élite.



Nantes n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers matches contre une équipe promue en Ligue 1 (5 nuls, 4 défaites), après avoir gagné 6 de ses 7 précédents (1 défaite). Son dernier succès face à un promu remonte au 8 novembre dernier face à… Lorient (2-0 au Moustoir).



Randal Kolo Muani est impliqué sur 3 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 but, 2 assists), autant que lors de ses 19 précédents (2 buts, 1 assist). Il est impliqué dans 3 des 4 derniers buts de Nantes dans l’élite (1 but, 2 assists).



L’ailier de Lorient Yoane Wissa a subi 60 fautes en Ligue 1 cette saison, seul Angelo Fulgini en a provoqué davantage (108).