Tout savoir sur Nantes - Lille

Nantes court toujours après sa première victoire depuis l’arrivée de Raymond Domenech sur son banc. Les Canaris ont affiché du mieux dans le contenu contre Saint-Etienne mercredi (1-1), mais sont toujours à égalité de points avec le barragiste lorientais. Lille, de son côté, est imperturbable et continue de faire la cours en tête en Ligue 1.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes n’a gagné(7 nuls, 15 défaites), c’était le 29 septembre 2015 à l’extérieur (1-0). Les Canaris ont perdu leurs 5 dernières rencontres dans l’élite face aux Dogues, leur pire série face à cet adversaire en L1.Nantes n’a gagnéface à Lille (5 nuls, 6 défaites), sa dernière victoire remontant au 1er mai 2004 (2-0).Nantes n’a remporté(8 nuls, 6 défaites), plus longue série en cours et la plus longue disette de son histoire dans l’élite. Les Canaris affichent 19 points après 23 matches de L1 2020/21, le pire total de leur histoire à ce stade.Lille affiche un total dele meilleur total de son histoire à ce stade de la compétition. Chacune des 8 dernières fois où une équipe a affiché au moins 51 points à ce stade d’une saison dans l’élite, elle a été sacrée championne.Nantes n’a gagné(5 nuls, 3 défaites), la pire série de son histoire sur ses terres dans l’élite. Le dernier succès des Canaris à domicile dans l’élite remonte au 18 octobre contre Brest (3-1).Lille a remporté, meilleure série en cours. Les Dogues n’ont fait mieux qu’une fois dans leur histoire dans l’élite, en mai-septembre 1949 (6).Nantes a encaissé. Il n’y a qu’en 1963/64 lors de sa toute première saison dans l’élite que le FCN a concédé plus de buts à ce stade de la compétition (41).Lille a maintenu sa cage inviolée, meilleure série en cours en compagnie de Reims, et peut faire la passe de 4 dans l’élite pour la 1re fois depuis avril-mai 2016 (4).Ludovic Blas n’a inscritaprès avoir trouvé le chemin des filets à 5 reprises lors de ses 13 précédents avec Nantes.Jonathan Bamba (Lille) a délivréplus que tout autre joueur et déjà 1 de plus que ses 2 précédents exercices cumulés dans l’élite (4 en 2019/20 et 3 en 2018/19).