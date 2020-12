Tout savoir sur Nantes - Dijon

Christian Gourcuff limogé, c'est Patrick Collot qui assurera l'intérim sur le banc du FC Nantes dimanche. Les Canaris veulent mettre fin à leur mauvaise série, dont le dernier revers fut cinglant contre Strasbourg (0-4). De son côté, Dijon va mieux puisqu'il vient de prendre quatre points sur ses deux derniers matches. Dernier, le DFCO a cinq points de retard sur le FCN.





Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes n’a perdu aucune de ses 4 réceptions de Dijon en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), gardant sa cage inviolée lors des 2 dernières. Le DFCO est le seul club actuellement dans l’élite contre lequel Nantes n’a jamais connu de défaite à domicile.



Nantes n’a gagné que 2 de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 6 défaites), ne gardant qu’une seule fois sa cage inviolée sur la période.



Dijon ne compte que 8 points en 13 matches de Ligue 1 2020/21, c’est 3 de moins que lors de toute autre saison dans l’élite à ce stade. Des 23 équipes affichant ce total ou moins à ce stade de la saison sous la victoire à 3 points, seules 2 sont parvenues à se sauver (Ajaccio en 2011/12 et Monaco en 2018/19).



Dijon n’a remporté qu’un seul de ses 13 matches de Ligue 1 cette saison (5 nuls, 7 défaites), c’était le 29 novembre dernier à Nice (3-1).



Nantes n’a gagné que 2 de ses 11 derniers matches de Ligue 1 à domicile (3 nuls, 6 défaites), ne gardant qu’une seule fois sa cage inviolée sur la période.



Dijon n’a remporté qu’un seul de ses 16 derniers déplacements en Ligue 1 (4 nuls, 11 défaites) mais c’était le dernier en date à Nice, le 29 novembre (3-1). Les Dijonnais n’ont enchaîné 2 succès en déplacement qu’une seule fois dans leur histoire en L1, c’était en août 2018 (2).



Nantes reste sur 2 matches de Ligue 1 consécutifs à plus de 2 buts encaissés (1-3 v Marseille, 0-4 v Strasbourg) mais n’a jamais enchaîné 3 matches de la sorte dans son histoire en L1.



Dijon a remporté 46.9% de ses duels en Ligue 1 cette saison, plus faible pourcentage.



S’il joue, Sébastien Corchia disputera son 250e match de Ligue 1 (44 avec Le Mans, 98 avec Sochaux, 102 avec Lille, 5 avec Nantes). Il est le joueur le plus expérimenté de l’effectif actuel côté nantais avec 72 matches de plus au compteur que le 2e, Nicolas Pallois (177).



Le portier de Dijon Anthony Racioppi affiche 81.3% de tirs arrêtés en Ligue 1 cette saison, soit le meilleur pourcentage d’arrêts pour un gardien à minimum 4 matches dans l’élite en 2020/21.