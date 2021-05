Tout savoir sur Nantes - Bordeaux

Nantes s'est donné beaucoup d'air dans la lutte pour le maintien en remportant ses deux derniers matches. Mais rien n'est fait pour les Canaris, barragistes avec deux points d'avance sur Nîmes. En face, Bordeaux a enfin retrouvé le chemin du succès au coeur d'une période noire mais devra éviter la défaite pour ne pas se faire peur dans cette fin de saison.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes n’a gagné qu’un seul de ses 12 derniers matches de Ligue 1 face à Bordeaux (3 nuls, 8 défaites), c’était le 24 février 2019 (1-0). Les Canaris sont restés muets 8 fois lors de leurs 11 dernières rencontres dans l’élite face aux Girondins.



Nantes n’a gagné que 3 de ses 14 réceptions de Bordeaux en Ligue 1 au 21e siècle (5 nuls, 6 défaites). Les Canaris ont perdu 3 de leurs 4 dernières rencontres à domicile face aux Girondins dans l’élite (1 victoire).



Nantes a gagné ses 2 derniers matches de Ligue 1 (2-1 à Strasbourg puis 4-1 à Brest), sa meilleure série dans l’élite depuis décembre 2019 (2 également). Les Canaris n’ont plus fait la passe de 3 depuis septembre-octobre 2019 (3).



Bordeaux affiche 39 points après 35 matches de Ligue 1 cette saison, son 2e plus faible total à ce stade de la compétition au 21e siècle derrière 2018/19 (38, 14e en fin d’exercice).



Nantes n’a remporté aucune de ses 14 dernières réceptions en Ligue 1 (7 nuls, 7 défaites), soit la plus longue série sans victoire en cours à domicile dans l’élite et la plus longue de l’histoire des Canaris à la maison dans le championnat de France.



Bordeaux a perdu 6 de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire). Les Girondins restent sur 3 revers de suite hors de leurs bases dans l’élite, mais n’ont plus connu une plus longue série depuis janvier-février 2019 (4).



Nantes a encaissé au moins un but lors de ses 17 derniers matches de Ligue 1 (23 au total), la plus longue série de son histoire dans l’élite.



Bordeaux n’a pas pris de but lors de son dernier match de Ligue 1 contre Rennes le 2 mai (1-0) et pourrait garder sa cage inviolée lors de 2 rencontres consécutives dans l’élite pour la première fois depuis septembre-octobre 2020 (0-0 v Nice puis 3-0 v Dijon).



Depuis le début de la saison 2019/20, le milieu de Nantes Ludovic Blas a inscrit 4 buts depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1, seul Memphis Depay (5) fait mieux sur la période.



L’attaquant de Bordeaux Hwang Ui-jo est impliqué sur 6 buts lors de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (5 buts, 1 assist). L’international sud-coréen est impliqué sur 11 des 19 buts des Girondins dans l’élite en 2021 (9 buts, 2 assists).