Tout savoir sur Nantes - Angers

Le licenciement de Christian Gourcuff n'a pour le moment pas changé grand chose : le FC Nantes va toujours mal. Battus à Reims mercredi (3-2), les Canaris sont clairement engagés dans une lutte pour le maintien. En face, Angers a été surpris à domicile par Strasbourg (0-2) après trois matchs sans défaite. Objectif pour le SCO : rester dans la première moitié de tableau.





Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes reste sur 3 défaites contre Angers en Ligue 1, il n’est sur une pire série face à un même adversaire dans l’élite que face à Monaco et Lille (5 chacun). Le FCN a perdu ses 3 derniers matches contre le SCO en L1, soit autant que lors de ses 39 premiers (26 victoires, 10 nuls).



Nantes affiche 86% de succès à domicile contre Angers en Ligue 1 (18 victoires, 1 nul, 2 défaites), son pourcentage le plus élevé face à une équipe reçue au moins 5 fois. En revanche, les Canaris restent sur 2 réceptions sans succès face au SCO dans l’élite (1 nul, 1 défaite), après avoir remporté chacune des 14 précédentes.



Nantes n’a remporté aucun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), pire série en cours et sa pire série depuis mars-mai 2018 (7).



Angers n’a remporté aucun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), mais n’a plus enchaîné 3 matches sans succès dans l’élite depuis janvier-février 2020 (6).



Nantes n’a remporté que 2 de ses 12 dernières réceptions en Ligue 1 (4 nuls, 6 défaites), après avoir gagné 6 de ses 8 précédentes (2 défaites).



Angers est invaincu lors de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), sa meilleure série hors de ses bases dans l’élite depuis mai-novembre 2017 (9).



Nantes a encaissé 26 buts après 15 matches de Ligue 1 2020/21, il n’a fait pire que 2 fois dans son histoire : en 1964/65 (27, champion en fin de saison) et en 1963/64 (31, 8e en fin de saison).



Angers a échoué à marquer lors de chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (0-0 v St Etienne, 0-2 v Strasbourg), c’est autant que lors de ses 11 précédents.



Moses Simon a tenté 4 tirs à la suite d’un contre en Ligue 1 2020/21, seul Kylian Mbappé (5) fait mieux. En revanche, le joueur de Nantes n’a inscrit que 2 buts lors de ses 16 derniers matches dans l’élite, après en avoir marqué 3 lors de ses 3 précédents.



4 des 7 derniers buts d‘Angers en Ligue 1 ont été inscrits par des joueurs entrés en jeu (Diony, Cabot et Capelle x2), soit autant que sur les 29 précédents.