Tout savoir sur Montpellier - Rennes

Montpellier va mieux et s’est même payé le luxe de faire tomber l’OL une seconde fois cette saison, lors de la dernière journée. Le MHSC est revenu au contact des places européennes et a d’ailleurs l’occasion de revenir à égalité de points avec Rennes en cas de victoire. Un club breton qui patine et n’a gagné aucun de ses quatre derniers matchs de championnat.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier n’a remporté(4 nuls, 5 défaites), sa plus longue disette en cours contre un adversaire actuel de l’élite. Le MHSC reste même sur 3 revers contre les Bretons en L1, sa plus longue série du genre face à cet adversaire.Montpellier a perduen Ligue 1 (1 nul), après ne s’être incliné que 3 fois lors de ses 19 premières (9 victoires, 7 nuls).Montpellier a remporté(4-2 v Dijon, 2-1 à Lyon), alors que le MHSC n’avait gagné aucun de ses 9 précédents (3 nuls, 6 revers).Rennes reste sur(2 nuls, 2 défaites), après avoir gagné 5 de ses 7 précédents (2 nuls). Le SRFC peut enchaîner une 5e rencontre sans victoire dans l’élite pour la 1re fois depuis septembre-octobre 2019 (7).Montpellier n’a gagné que(1 nul, 7 défaites), contre Strasbourg le 22 novembre (4-3) et face à Dijon lors du plus récent, le 7 février (4-2).Rennes est invaincu(3 victoires, 3 nuls), seuls Lyon (10) et Lille (7) sont sur une plus longue série d’invincibilité hors de leurs bases actuellement. Le SRFC n’a plus connu 7 matches à l’extérieur sans défaite dans l’élite depuis février-mai 2018 (7).Montpellier a encaissé(27 au total), seul Marseille est sur une plus longue série actuellement (14). C’est la plus longue série de son histoire dans l’élite.Rennes n’a marqué queseul Dijon a trouvé le chemin des filets aussi peu souvent dans l’élite cette année.Les attaquants de Montpellier Petar Skuletic (1 but toutes les 47 minutes) et Elye Wahi (1 but toutes les 62 minutes)dans les 5 grands championnats en 2020/21 parmi ceux ayant marqué à au moins 2 reprises (Luis Muriel 2e avec une réalisation toutes les 51 minutes).Benjamin Bourigeaud est impliqué sur(44 frappes, 35 dernières passes avant un tir), au moins 26 de plus que tout autre joueur de Rennes, lui qui est également le Rennais impliqué sur le plus de buts en 2020/21 (7 – 4 buts, 3 passes décisives), à égalité avec Martin Terrier.