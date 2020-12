Tout savoir sur Montpellier - PSG

Grâce à ses quatre victoires consécutives en Ligue 1, Montpellier fait partie, avant cette journée, des quatre équipes à égalité de points juste derrière le PSG. En cas de succès contre le club francilien, les Héraultais pourraient donc prendre la première place du classement, au moins provisoirement. De son côté, Paris ne gagne plus depuis deux matchs sur la scène nationale mais a battu Manchester United mercredi (1-3).



Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier a perdu 4 de ses 5 derniers matches contre Paris en Ligue 1 (1 victoire), dont 3 par au moins 4 buts d’écart. Le MHSC reste sur 2 revers contre le PSG, mais n’a jamais connu une pire série contre cet adversaire.



Montpellier a remporté 2 de ses 4 dernières réceptions de Paris en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), après être resté sans victoire lors des 7 premières depuis leur retour dans l’élite en 2009/10 (4 nuls, 3 défaites).



Il y a eu 5 buts CSC lors des 4 derniers matches entre Montpellier et Paris en Ligue 1 (Hilton, Oyongo, Congré pour le MHSC, Kimpembe et Paredes pour le PSG), soit l’affiche la plus prolifique en la matière sur les 3 dernières saisons.



Montpellier a remporté chacun de ses 4 derniers matches en Ligue 1, meilleure série en cours en compagnie de Monaco et Marseille. En cas de succès, le MHSC pourrait égaler la meilleure série de victoires de son histoire dans l’élite établie en janvier-février 2010 (5).



Montpellier a encaissé 11 buts lors de ses 6 premiers matches à domicile en Ligue 1 2020/21, dont 7 lors des 2 plus récents. Il s’agit du pire total pour le MHSC sur ses terres à ce stade de la saison.



Paris s’est incliné à Monaco lors de son dernier déplacement en Ligue 1 (2-3), mais il n’a plus perdu 2 matches consécutifs à l’extérieur au cours d’une phase aller dans l’élite depuis décembre 2016 (revers à … Montpellier et Guingamp).



Montpellier (15.7) affiche le pire ratio de passes adverses par action défensive (PPDA – passes allowed per defensive action) en Ligue 1 2020/21. A contrario, Paris est l’équipe qui possède le meilleur ratio en la matière dans l’élite cette saison (9.5).



Les attaquants de Montpellier Gaëtan Laborde et Andy Delort se sont échangé 17 dernières passes avant un tir en Ligue 1 cette saison (11 vers Laborde, 6 vers Delort), c’est au moins 6 de plus que tout autre binôme. D’ailleurs, aucun duo ne s’est échangé plus d’assists dans l’élite en 2020/21 (4, 2 chacun).



Mitchel Bakker est le joueur de Paris qui a disputé le plus de minutes en Ligue 1 2020/21 (775 minutes). Montpellier compte néanmoins 6 joueurs ayant passé plus de temps sur les terrains de l’élite cette saison (Daniel Congré, Gaëtan Laborde, Pedro Mendes, Andy Delort, Jonas Omlin et Jordan Ferri).



Angel Di Maria a marqué lors de chacun de ses 5 derniers matches contre Montpellier en Ligue 1 (5 buts au total). Le club héraultais est la proie favorite de l’Argentin dans l’élite avec Angers (5 buts aussi).