Tout savoir sur Montpellier - Nantes

Battu à Marseille dans un match plaisant mercredi (3-1), Montpellier n’a plus gagné depuis quatre rencontres et continue donc de chuter au classement. Nantes a de son côté signé un nul vierge (0-0) face à Rennes pour la première de Raymond Domenech, qui devrait encore insister sur la solidité du bloc des Canaris dans l’Hérault.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier n’a remportéde Ligue 1 face à Nantes (1 nul, 5 défaites), après avoir remporté les 3 précédentes.Montpellier n’a remportéen Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), après s’être imposé lors de 6 des 7 précédentes confrontations dans l’Hérault dans l’élite (6 victoires, 1 nul). C’est sa pire série sur ses terres dans l’élite face à cet adversaire.Montpellier a perdu(1 nul), soit autant que lors de ses 13 précédents (8 succès, 2 nuls).Nantes n’a remporté(5 nuls, 4 défaites), pire série en cours et sa pire série depuis janvier-mars 2014 (9 également). Il faut remonter à octobre 2004-janvier 2005 pour voir les Canaris connaître plus longue disette (10).Montpellier a perdu, sa plus longue série sous Michel Der Zakarian. Il faut remonter à mai-septembre 2015 pour voir le MHSC, alors entraîné par Rolland Courbis, faire pire dans son antre (5).Nantes n’a remportéen Ligue 1 (2 nuls, 7 défaites), c’était à Lorient le 8 novembre (2-0).Nantes a glanéaucune équipe ne fait mieux (à égalité avec Rennes et Strasbourg).Seul Memphis Depay (52)en Ligue 1 2020/21 (49).S’il joue,(68 avec Caen, 31 avec Nantes).Michel Der Zakarian a entraîné 2 clubs en Ligue 1 : Nantes – 129 matches entre 2007 et 2016 – et Montpellier – 121 matches depuis 2017. Depuis qu’il est coach du MHSC,dans l’élite (1 nul, 3 défaites), c’était le 6 mai 2018 (2-0 à La Beaujoire).