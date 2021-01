Tout savoir sur Montpellier - Monaco

Duel de prétendants à l'Europe entre Montpellier et Monaco, qui ne sont toutefois pas dans les mêmes dispositions. Les Héraultais ne gagnent plus alors que le club de la Principauté vient d'enchaîner deux victoires de rang et regarde vers le haut. La formation de Niko Kovac compte cinq points d'avance sur son adversaire du jour et compte bien creuser cet écart.





Les stats à connaître (avec Opta)



Montpellier n’a perdu qu’un seul de ses 7 derniers matches de Ligue 1 contre Monaco (2 victoires, 4 nuls), après avoir perdu chacun des 4 précédents.



Montpellier n’a remporté qu’une seule de ses 21 dernières réceptions de Monaco en Ligue 1 (8 nuls, 12 défaites), mais c’était la dernière : 3-1 le 5 octobre 2019. Le club héraultais pourrait enchaîner 2 succès à domicile dans l’élite face à cet adversaire pour la première fois depuis août 1987-octobre 1988 (2).



Montpellier n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites) et pourrait enchaîner un 6e match sans succès dans l’élite pour la première fois depuis août-octobre 2016 (7).



Monaco est invaincu lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), et reste sur 2 victoires consécutives, meilleure série en cours dans l’élite avec Strasbourg.



Montpellier n’a gagné aucune de ses 4 dernières réceptions en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites) et n’a plus fait pire depuis février-septembre 2018 (9), qui reste la pire série de ce genre dans son histoire.



Monaco a remporté ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 et pourrait faire la passe de 3 pour la première fois sur une même saison dans l’élite depuis février-mai 2017 (6).



Montpellier n’a vu ni Andy Delort ni Gaëtan Laborde être impliqué dans le moindre but lors de chacun de ses 2 derniers matches (1-3 v Marseille, 1-1 v Nantes). Il n’y a qu’en octobre-novembre dernier que le MHSC a enchaîné plus de matches de L1 (4) sans voir l’un de ses 2 attaquants impliqués sur un but cette saison.



Junior Sambia (Montpellier) est le joueur qui a délivré le plus de passes décisives à un même joueur en Ligue 1 cette saison : 4, à Andy Delort. D’ailleurs, toutes les assists de Sambia cette saison ont été en direction de Delort.



Sofiane Diop (Monaco) est le joueur qui a délivré le plus de dernières passes avant un tir (19) sans avoir délivré la moindre passe décisive en Ligue 1 cette saison.



Pietro Pellegri est le joueur qui a joué le plus de matches de Ligue 1 cette saison (11) sans en démarrer aucun. Il est le joueur de Ligue 1 2020/21 qui affiche la meilleure progression moyenne balle au pied (17 mètres parcourus vers l’avant en moyenne).