Tout savoir sur Montpellier - Marseille

Montpellier ne prend pas énormément de points ces dernières semaines, mais ne perd plus. Le MHSC est redevenu une équipe très difficile à manoeuvrer et nul doute que l'OM devra batailler pour enchaîner un deuxième succès de rang. Un club phocéen qui est pleinement engagé dans la lutte pour une qualification en Ligue Europa.





Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier n’a gagné qu’un seul de ses 7 derniers matches face à Marseille en Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), c’était le 4 novembre 2018 à la Mosson (3-0).



Montpellier est invaincu lors de ses 3 derniers matches à domicile face à Marseille en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), après avoir perdu 6 des 9 précédents (3 succès).



Montpellier n’a perdu aucun de ses 9 derniers matches en Ligue 1 (4 succès, 5 nuls), sa meilleure série d’invincibilité depuis août-novembre 2018 (11).



Montpellier est invaincu lors de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), après avoir perdu 7 des 9 précédents (1 victoire, 1 nul).



Marseille n’a gagné aucun de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 (4 nuls, 5 défaites), sa dernière victoire remontant au 4 décembre 2020 à Nîmes (2-0). C’est sa plus longue série sans succès hors de ses bases sur un même exercice de l’élite depuis février-mai 2012 (9).



Marseille a marqué 7 buts sur coup franc indirect en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. L’OM a d’ailleurs inscrit 18% de ses buts dans l’élite en 2020/21 sur coup franc indirect (7/40), ratio le plus élevé du championnat.



La Mosson est le stade ayant vu le plus de buts en Ligue 1 cette saison (60) : 30 inscrits par Montpellier et 30 marqués par ses adversaires.



Stephy Mavididi est auteur de 5 des 8 derniers buts de Montpellier en Ligue 1. Il a inscrit 5 buts lors de ses 6 derniers matches dans l’élite, après être resté muet lors de ses 9 précédents.



Le milieu de Marseille Dimitri Payet a délivré 3 passes décisives lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1, c’est autant que lors de ses 24 précédents. Il n’est plus qu’à 3 unités des 100 passes décisives dans l’élite (97 actuellement).



Jorge Sampaoli a gagné 3 de ses 4 premiers matches en tant qu’entraîneur de Marseille en Ligue 1 (1 défaite), total le plus élevé pour un coach lors de ses 4 premières rencontres dans l’élite sur le banc de l’OM depuis Elie Baup en août-septembre 2012 (4 succès en 4 rencontres).