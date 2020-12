Tout savoir sur Montpellier - Lille

Comme à son habitude cette saison, Montpellier a livré un match plaisant face à Brest dimanche (2-2). Le MHSC devrait donc poser quelques problèmes à des Lillois qui ont pris un point face au PSG pour conserver leur place de leader. Une affiche alléchante du haut de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier n’a gagné que 2 de ses 15 derniers matches de Ligue 1 contre Lille (9 victoires, 4 nuls), après avoir remporté 4 des 6 précédentes rencontres face à cet adversaire dans l’élite (2 défaites).

Montpellier a perdu 4 de ses 6 dernières réceptions de Lille en Ligue 1 (2 victoires), soit une seule de moins que lors de ses 18 premiers matches à domicile face au LOSC dans l’élite (10 victoires, 3 nuls, 5 défaites).

Montpellier n’a remporté qu’un seul de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 2 défaites) après avoir gagné chacun des 4 précédents.

Lille n’a perdu qu’un seul de ses 19 derniers matches de Ligue 1 (12 victoires, 6 nuls) et est invaincu lors de ses 6 derniers (4 victoires, 2 nuls), meilleure série en cours derrière Lyon (13).

Montpellier a perdu 4 de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 victoire), autant que lors de ses 35 précédents (21 victoires, 10 nuls).

Lille a perdu un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 en déplacement (6 victoires, 3 nuls), c’était contre Brest le 8 novembre (2-3).

Lille et Montpellier sont les 2 seules équipes de Ligue 1 2020/21 à ne pas encore avoir encaissé le moindre but depuis l’extérieur de la surface dans l’élite cette saison.

Lille a encaissé 16 buts en Ligue 1 en 2020 (en 25 matches), soit 5 de moins que toute autre équipe présente sur toute la période. Le Losc est par ailleurs l’équipe qui a gardé le plus souvent sa cage inviolée (13) fois sur l’année civile dans l’élite.

Andy Delort (5) est le meilleur buteur de la tête dans les 5 grands championnats européens cette saison. Montpellier a d’ailleurs marqué 10 buts de la sorte en Ligue 1 2020/21, total le plus élevé dans le Top 5 européen.

Jonathan Ikoné (Lille) a été impliqué dans 3 buts en 3 matches disputés contre Montpellier en Ligue 1 (1 but, 2 passes décisives), le club de l’élite contre lequel il a été le plus souvent décisif (à égalité avec Rennes et Bordeaux). Il a été remplacé en cours de jeu lors de chacune de ses 11 titularisations en L1 2020/21, soit le joueur qui a démarré le plus de matches tout en étant remplacé au cours de chacun d’entre eux dans l’élite cette saison (avec Bahoken).