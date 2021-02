Tout savoir sur Montpellier - Dijon

Montpellier ne gagne toujours pas, mais au moins eu le mérite de mettre fin à sa série de défaites mercredi. Le club héraultais, qui occupe désormais la deuxième partie de tableau, reçoit un DFCO qui ne s’en sort pas et qui reste sur un revers contre Lyon.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier n’a perduen Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), c’était le 11 août 2018 (1-2).Dijon est l'équipe face à laquelle Montpellier a disputé(11). Cependant, le MHSC n’est jamais parvenu à garder sa cage inviolée contre le DFCO.Montpellier reste sur(3 nuls, 6 défaites), sa pire disette dans l’élite depuis mai-septembre 2015 (9 également). Le MHSC peut connaître 10 rencontres sans succès en L1 pour la 1re fois depuis octobre 2013-janvier 2014 (11).S’il s’incline à Montpellier, Dijon connaîtra(48 victoires, 56 nuls). Le DFCO affiche 48.8% de défaites dans l’élite, seul le SO Montpellier, compte un pourcentage de revers plus important parmi les équipes à minimum 200 matches joués en L1 (49.4% - 160/324).Montpellier a perdu(4 victoires, 1 nul), il n’y a qu’en 2015/16 que le MHSC a connu autant de défaites à domicile à ce stade d’un exercice dans l’élite.Dijon a perdu(2-3 à Lorient et 0-1 à Lille), alors qu’il était resté invaincu lors de ses 5 premiers matches à l’extérieur sous David Linarès dans l’élite (2 victoires, 3 nuls).Montpellier a encaisséen Ligue 1 (25 au total), la plus longue série de son histoire dans l’élite.Dijon est la seule équipe, tandis que Montpellier est celle qui en a encaissé le plus (10).S’il joue face à Dijon,(307 avec Montpellier, 122 avec Lens, 56 avec Marseille et 14 avec Bastia), devenant le 1er joueur étranger à atteindre ce cap ainsi que le joueur le plus âgé à y parvenir dans l’histoire de notre championnat, mais aussi le plus âgé dans les 5 grands championnats au 21e siècle (43 ans et 147 jours).Bersant Celina avait délivréentre Montpellier et Dijon le 27 septembre 2020 à Gaston-Gérard, lui qui est le meilleur pourvoyeur d’assists du DFCO dans l’élite cette saison (3).