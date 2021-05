Tout savoir sur Montpellier - Brest

Eliminé en demi-finale de Coupe de France mercredi, Montpellier n'a plus grand chose à jouer dans cette fin de saison. Brest s'est en revanche mis en danger dans la course au maintien et serait bien inspiré de ne pas perdre, la place de barragiste n'étant qu'à trois points derrière.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier est invaincu lors de ses 13 derniers matches contre Brest en Ligue 1 (6 victoires, 7 nuls), sa plus longue série d’invincibilité face à un même adversaire dans la compétition. Une série commencée le 26 mars 1988 par un succès 6-0, le plus large à ce jour dans l’élite pour le club héraultais.



Depuis sa défaite lors de son premier match à domicile contre Brest en Ligue 1 (1-3 le 4 mai 1982), Montpellier est resté invaincu sur ses terres face au club breton dans l’élite (5 victoires, 2 nuls), s’imposant même lors des 3 derniers.



Montpellier n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), mais c’est le dernier en date contre Strasbourg (3-2). Le MHSC pourrait enchaîner 2 succès de rang en Ligue 1 pour la première fois depuis février dernier (3).



Montpellier n’a gardé sa cage inviolée qu’une seule fois lors de ses 24 derniers matches de Ligue 1 (45 buts encaissés), c’était contre Reims le 28 février dernier (0-0).



Battu par Nantes (1-4) et Nice (2-3) lors de ses 2 dernières sorties, Brest pourrait encaisser au moins 3 buts lors de 3 matches de Ligue 1 consécutifs pour la 1re fois depuis décembre 1990 (3 également).



Montpellier a encaissé un but lors de chacun de ses 18 derniers matches de Ligue 1 à domicile (35 buts), plus longue série en cours et de son histoire dans la compétition. Le MHSC peut devenir ; s’il prend un but contre Brest, la 1ère équipe à ne pas garder une seule clean sheet à domicile sur un même exercice de L1 depuis Strasbourg en 1951/52 et la toute première à le faire dans une Ligue 1 à 20 clubs.



Montpellier a marqué lors de chacun de ses 10 derniers matches à domicile en Ligue 1 (20 buts), meilleure série en cours (à égalité avec Lorient).



Brest a marqué 12 buts de la tête en Ligue 1 2020/21, seul… Montpellier (18) en a marqué plus. Le duo Laborde (7)-Delort (7) a d’ailleurs marqué à lui tout seul plus de buts que toute autre équipe de L1 en 2020/21.



S’il démarre la rencontre, Vitorino Hilton fêtera sa 500e titularisation en Ligue 1 (14 avec Bastia, 122 avec Lens, 51 avec Marseille, 312 avec Montpellier), devenant le 7e joueur de champ à atteindre ce cap depuis 1950 dans l’élite.



Romain Faivre a été impliqué dans un but lors de chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (but contre Nantes le 2 mai, assist contre Nice le 9) mais le joueur de Brest n’a jamais réussi à être décisif lors de 3 rencontres consécutives dans l’élite.