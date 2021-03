Tout savoir sur Montpellier - Bordeaux

Montpellier n'a pu décrocher mieux qu'un match nul (1-1) dimanche dernier dans son spectaculaire derby contre Nîmes. Le MHSC a encore les places européennes en vue, au contraire de Bordeaux, qui s'est enfin relevé de sa série de défaites mais qui est trop irrégulier cette saison.





Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier n’a perdu aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 contre Bordeaux (3 victoires, 1 nul), sa plus longue série d’invincibilité face à cet adversaire dans l’élite.



Bordeaux a remporté 3 de ses 5 derniers déplacements à Montpellier en Ligue 1 (2 défaites), soit autant que lors de ses 10 précédents matches à l’extérieur face à cet adversaire dans l’élite (4 nuls, 3 défaites).



Montpellier n’a perdu aucun de ses 7 derniers matches en Ligue 1 (3 succès, 4 nuls), sa meilleure série d’invincibilité depuis août-novembre 2018 (11).



Bordeaux n’a remporté qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 6 défaites), mais c’était le dernier en date contre Dijon le 14 mars (3-1). Il faut remonter à janvier dernier pour voir Bordeaux enchaîner 2 succès consécutifs (3 v Lorient, Nice et Angers).



Montpellier n’a perdu aucune de ses 3 dernières réceptions en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), après s’être incliné lors de 7 de ses 9 précédentes (1 victoire, 1 nul).



Vainqueur à Dijon (3-1) le 14 mars pour son dernier déplacement en Ligue 1, Bordeaux peut enchaîner 2 succès consécutifs loin de ses bases pour la 1ère fois depuis septembre-octobre 2019 (2, à Amiens puis Toulouse).



L’attaquant de Montpellier Andy Delort a marqué 5 buts contre Bordeaux en Ligue 1, sa proie favorite dans l’élite (à égalité avec Monaco). Il est impliqué dans 12 buts lors de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (7 buts, 5 assists).



Benoît Costil a encaissé 26 buts contre Montpellier dans sa carrière en Ligue 1, il n’y a que contre Paris (41) et Marseille (32) que le gardien de Bordeaux en a concédé davantage dans l’élite.



L’ancien attaquant de Bordeaux, Gaëtan Laborde, a été impliqué dans 3 buts lors de ses 4 matches de Ligue 1 avec Montpellier contre les Girondins (1 but, 2 passe décisives).



L’entraîneur de Montpellier Michel Der Zakarian a remporté 7 matches en tant qu’entraîneur contre Bordeaux en Ligue 1, il n’y a que contre Nice qu’il en a gagné davantage (8).