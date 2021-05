Tout savoir sur Monaco - Rennes

En pleine lutte avec l'OL - et peut-être le PSG - dans la course au podium, l'AS Monaco doit absolument s'imposer dimanche soir. Mais en face se présentera un Rennes qui veut de son côté se battre jusqu'au bout pour la cinquième place et qui a accroché le PSG la semaine dernière.

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco a remporté un seul de ses 5 derniers matches contre Rennes en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), un succès 3-2 le 20 octobre 2019, après avoir remporté les 3 précédents dans la compétition.



Monaco a encaissé exactement 2 buts lors de ses 4 derniers matches face à Rennes en Ligue 1 et n’a plus gardé sa cage inviolée face à cet adversaire en L1 depuis le 17 septembre 2016 (victoire 3-0), soit 7 matches.



Monaco a perdu un seul de ses 10 derniers matches à domicile contre Rennes en Ligue 1 (7 victoires, 2 nuls). Les Monégasques ont même marqué au moins un but lors de leurs 11 derniers matches au Louis II face au SRFC dans l’élite, échouant à trouver le chemin des filets pour la dernière fois le 24 janvier 2007 (0-2).



Monaco affiche 74 points après 36 rencontres de Ligue 1 2020/21, soit le 2e total le plus élevé pour une équipe classée 3e à ce stade de la compétition dans l'histoire de l'élite en comptant 3 points pour une victoire, derrière Nice en 2016/17 (77).



Rennes reste sur 2 matches sans victoire (1 nul, 1 défaite) en Ligue 1, une 1ère depuis l’arrivée de Bruno Génésio en mars dernier.



Défait par Lyon 2-3 lors de son dernier match de Ligue 1 à domicile, Monaco n’a jamais enchaîné 2 revers consécutifs au Louis II cette saison. L’ASM était restée invaincue lors de ses 9 précédentes réceptions dans l’élite (6 victoires, 3 nuls).



Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 4 derniers matches de Ligue 1 à l’extérieur (2 victoires, 1 nul), c’était le dernier en date à Bordeaux (0-1).



Monaco a marqué 31 buts sur coup de pied arrêté en Ligue 1 cette saison (11 sur corner, 3 sur CF direct, 5 sur CF indirect, 12 sur penalty), c’est 8 de plus que toute autre équipe.



Wissam Ben Yedder est impliqué dans 26 buts en Ligue 1 2020/21 (19 buts, 7 assists) et n'est plus qu'à une unité d'égaler son plus haut total sur une saison des 5 grands championnats européens, réussi avec Séville en 2018/19 (27 : 18 buts, 9 assists).



14 des 23 buts de Martin Terrier en Ligue 1 ont été marqués sous la houlette de Bruno Génésio (9 en 32 matches avec Lyon, 5 en 9 matches avec Rennes). L’ancien Strasbourgeois a marqué 9 buts en L1 cette saison, égalant son meilleur total datant de 2018/19 avec Lyon.