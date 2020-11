Tout savoir sur Monaco - Nîmes

Bordeaux, Nice et surtout le PSG : l'AS Monaco s'est offert un joli tableau de chasse depuis sa lourde défaite à Lyon (4-1) fin octobre. Les hommes de Niko Kovac enchaînent et font partie des prétendants sérieux au podium. De son côté, Nîmes s'est relevé à Reims la semaine dernière (0-1) après quatre défaites de suite, pour souffler quelque peu. C'est toujours vers le bas que les Crocos regardent, mais avec un tout petit peu moins de pression.





Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco n’a remporté aucun de ses 4 derniers matches contre Nîmes en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après avoir gagné 7 de ses 8 précédents (1 nul). Il faut remonter au 16 janvier 1993 pour voir l’ASM gagner contre Nîmes (1-0 à l’extérieur).



Monaco n’a perdu aucun de ses 11 derniers matches à domicile face à Nîmes en Ligue 1 (6 victoires, 5 nuls), mais n’a remporté aucun des 2 derniers (2 nuls). Le NO n’a plus gagné à Monaco dans l’élite depuis le 27 janvier 1974 (2-0).



Monaco a gagné ses 3 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors de ses 11 précédents (4 nuls, 4 défaites). Il n’a plus enchaîné 4 succès consécutifs sur une même saison dans l’élite depuis décembre 2017 (4).



Nîmes a perdu 4 de ses 5 derniers matches de Ligue 1, mais reste sur une victoire à Reims 1-0 lors de la 11e journée.



Monaco est invaincu lors de ses 9 derniers matches à domicile en Ligue 1 (6 victoires, 3 nuls), meilleure série en compagnie de Lyon.



Nîmes n’a perdu qu’un seul de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), après avoir perdu 8 de ses 9 précédents (1 victoire). Nîmes a gardé une clean sheet lors de 3 de ses 4 derniers matches joués à l’extérieur en Ligue 1, c’est autant que lors de ses 26 précédents.



Monaco (61) et Nîmes (60) sont 2 des 3 équipes avec Paris (60) à afficher le plus de ballons récupérés dans le tiers de terrain adverse en Ligue 1 2020/21.



Kevin Volland a inscrit 4 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 avec Monaco, après être resté muet lors de ses 6 premiers. Aucun joueur allemand n’a marqué plus de buts que la recrue de Monaco dans les 5 grands championnats européens cette saison (à égalité avec 7 autres joueurs).



Wissam Ben Yedder a marqué un but lors de chacun de ses 2 matches contre Nîmes. Il est également l’auteur des 2 derniers buts de Monaco contre les Crocos en Ligue 1. Nîmes est l’une des 3 équipes contre lesquelles il a toujours marqué en L1 avec Amiens (2 buts en 2 matches) et Toulouse (1 but en 1 match).



Le joueur de Nîmes Adrian Cubas a récupéré 85 ballons en Ligue 1 2020/21, c’est plus que tout autre joueur des 5 grands championnats européens cette saison.