Tout savoir sur Monaco - Nice

Monaco marche sur l'eau ces dernières semaines, et aborde son derby dans la peau d'une équipe qui regarde vers le haut. L'ASM, dont on parle moins que Lille et l'OL parmi les challengers du PSG pour le titre, n'est qu'à six points de la place de leader, et n'a que trois longueurs de retard sur Paris. En face, l'OGCN reste sur une piètre performance contre Saint-Etienne et stagne en deuxième partie de tableau.





Les stats à connaître (avec Opta)

Ce match sera le 100e derby entre Monaco et Nice en Ligue 1, l’ASM menant 42 victoires à 30 pour 27 matches nuls. C’est la 29e affiche à atteindre la barre des 100 matches dans l’élite.



Monaco a remporté 2 de ses 3 dernières confrontations face à Nice en Ligue 1 (1 défaite), après n’avoir gagné aucune de ses 4 précédentes (2 nuls, 2 défaites).



Monaco n’a perdu aucune de ses 5 dernières réceptions de Nice en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls) et pourrait enchaîner 6 matches sans défaite à domicile face au Gym pour la 1re fois depuis octobre 1973-septembre 1981 (8).



Monaco a remporté ses 5 derniers matches de Ligue 1, meilleure série en cours et la plus longue pour l’ASM dans l’élite sur un même exercice depuis février-mai 2017 (12).



Nice n’a remporté que 2 de ses 12 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 7 défaites), contre Nîmes le 16 décembre (2-0) et Lens le 23 janvier (1-0).



Nice enregistre 26 points après 21 matches de Ligue 1 cette saison, soit son plus bas total à ce stade depuis 2011/12 (18).



Monaco n’a perdu qu’un seul de ses 14 derniers matches à domicile en Ligue 1 (9 victoires, 4 nuls), après s’être incliné lors des 2 précédents. L’ASM a inscrit 3 buts ou plus lors de 5 de ses 7 dernières réceptions dans l’élite.



Nice n’a perdu que 2 de ses 15 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (6 victoires, 7 nuls), après s’être incliné lors de chacun de ses 6 précédents.



Wissam Ben Yedder (Monaco) a marqué 9 buts contre Nice en Ligue 1, son adversaire favori. Aucun joueur actuel de Ligue 1 n’a marqué plus contre un même adversaire (Mbappé également à 9 buts contre Dijon).



Le joueur de Nice Dan Ndoye a joué 18 matches en Ligue 1 cette saison, mais est entré en cours de jeu lors de 17 d’entre eux. Il est le joueur qui est le plus souvent entré en cours de jeu en L1 cette saison, n’excédant pas les 35 minutes de jeu lors de chacune de ses 17 entrées en cours de match.