Tout savoir sur Monaco - Metz

Monaco a réalisé une belle opération comptable lors de la 30e journée et compte bien mettre provisoirement la pression sur le trio de tête. En face se présentent des Grenats qui marquent le pas depuis trois semaines, avec un petit points en trois rencontres. Mais la formation de Frédéric Antonetti a montré plus d'une fois qu'elle pouvait embêter les "gros".

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco a gagné 9 de ses 10 derniers matches contre Metz en Ligue 1 – pour une défaite le 17 août 2019 à Saint-Symphorien (0-3). L’ASM a même réalisé 7 clean sheets lors de cette série (5 buts concédés au total).



Monaco est invaincu lors de ses 11 dernières réceptions de Metz en Ligue 1 (7 victoires, 4 nuls), sa 2e meilleure série en cours sur ses terres face à une équipe actuellement dans l’élite après celle face à Nîmes (12).



Monaco a gagné 32 points en 13 rencontres de Ligue 1 en 2021 (10 succès, 2 nuls, 1 défaite), soit le meilleur total sur la période. L’ASM a également inscrit 32 buts en L1 depuis le début de l’année civile, plus que toute autre équipe.



Seuls Lille (2.7), Monaco (2.6) et Paris (2.3) affichent une meilleure moyenne de points par match en déplacement en Ligue 1 en 2021 que Metz (2.2 – 4 victoires, 1 nul, 1 défaite).



Après avoir gardé sa cage inviolée contre Lille (0-0) et St Etienne (4-0), Monaco a l’occasion de le faire lors de 3 rencontres à la suite en Ligue 1 pour la 1re fois depuis octobre-novembre 2017 (3).



Seul le RB Leipzig (29) a concédé moins de tirs cadrés que Monaco (31) dans les 5 grands championnats européens en 2021.



Metz a inscrit au moins 2 buts lors de chacun de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1, sa meilleure série depuis mars-avril 2002 (3 matches à la suite).



Monaco a marqué 10 buts par l’intermédiaire de ses remplaçants en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé en compagnie de Lorient.



Le milieu de Monaco Sofiane Diop a été au départ de 7 séquences de passes menant à un but dans le jeu en Ligue 1 cette saison, c’est au moins 3 de plus que tout autre joueur.



Le milieu offensif de Metz Farid Boulaya a effectué 52 tirs depuis l’extérieur de la surface de réparation en Ligue 1 cette saison, c’est au moins 14 de plus que tout autre joueur de l’élite.