Tout savoir sur Monaco - Marseille

Monaco est en pleine bourre, avec trois succès de suite en Ligue 1. En faisant moins de bruit que les autres, l'ASM n'est qu'à six points de la place de leader occupée par le PSG et peut se prendre à rêver plus haut si elle gagne en régularité. En face, l'OM est au plus bas et reste sur deux défaites, dont une contre Lens mercredi (0-1). Quatre points séparent les deux équipes, alors que les Phocéens ont encore un match de retard.





Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches contre Marseille en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), après s’être imposé lors de ses 4 précédents. L’ASM pourrait connaître 3 revers de suite contre l’OM dans l’élite pour la 1re fois depuis décembre 2006-avril 2008 (4).



Le bilan des confrontations entre Monaco et Marseille au Stade Louis-II en Ligue 1 au 21e siècle est quasiment équilibré : 8 succès du club du Rocher, 7 pour les Phocéens (dont les 2 dernières) et 2 nuls.



Monaco a remporté ses 3 matches de Ligue 1 en 2021 (5-2 v Lorient, 3-0 v Angers, 3-2 à Montpellier), après n’avoir gagné qu’un seul de ses 5 derniers en 2020 (1 nul, 3 défaites).



Marseille a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 (à chaque fois à domicile), mais n’a plus connu 3 revers de rang dans l’élite depuis avril 2015 (4).



Monaco a glané 6 points de plus en Ligue 1 cette saison à domicile (21) qu’à l’extérieur (15), 2e plus grand différentiel dans l’élite après Brest (12 – 19 chez lui, 7 hors de ses bases).



Marseille n’a remporté aucun de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), après avoir gagné 11 de ses 14 précédents (3 nuls). Le club olympien peut connaître 4 déplacements consécutifs sans victoire dans l’élite pour la 1re fois depuis mai-novembre 2016 (9).



Monaco reste sur 3 matches de Ligue 1 à 3 buts inscrits ou plus et pourrait faire la passe de 4 pour la 2e fois seulement au 21e siècle après février 2018 (4).



Marseille est resté muet lors de 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 seul but), après ne l’avoir été qu’une seule fois lors de ses 22 précédents.



Il n’y a que face à Nice (9) que Wissam Ben Yedder a marqué plus souvent que face à Marseille (7) dans sa carrière en Ligue 1, lui qui est l’auteur de 3 des 4 derniers buts de Monaco face à l’OM dans l’élite. Auteur d’un doublé contre Montpellier lors de son dernier match en L1, l’attaquant n’a jamais marqué 2 buts ou plus lors de 2 rencontres consécutives en Ligue 1 + Liga.



Dario Benedetto est impliqué sur 4 des 6 derniers buts de Marseille face à Monaco en Ligue 1 (3 buts, 1 passe décisive). Seul Nîmes (6 buts) réussit mieux à l’Argentin dans l’élite que le club de la Principauté.