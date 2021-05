Tout savoir sur Monaco - Lyon

Monaco continue d'enchaîner les victoires et de confirmer son statut d'équipe de Ligue 1 la plus en forme des dernières semaines. Après avoir éliminé l'OL en Coupe de France, le club du Rocher veut refaire le même coup en championnat, pour définitivement écarter les Gones de la course au podium. Relégué à quatre points de la 3e place après avoir été renversé par Lille dimanche dernier, le club rhodanien n'a pas d'autre choix que de gagner tous ses matchs d'ici la fin de saison.





Les stats à connaître (avec Opta)

Aucun des 9 derniers matches de Ligue 1 entre Monaco et Lyon n’a abouti sur un match nul (6 victoires lyonnaises, 3 victoires monégasques), soit depuis le 16 octobre 2015 et un nul 1-1 à Louis II.



Monaco n’a perdu qu’un seul de ses 19 derniers matches de Ligue 1 (15 victoires, 3 nuls), c’était à Strasbourg le 3 mars (0-1).



Lyon n’a remporté que 2 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), se classant seulement 9e de L1 sur la période.



Monaco a glané 38 points à domicile en Ligue 1 cette saison (11 victoires, 5 nuls, 1 défaite), 4 de plus que toute autre équipe. Les joueurs du Rocher sont invaincus depuis 9 matches à Louis-II en L1 (6 victoires, 3 nuls), meilleure série en cours.



Lyon est invaincu lors de ses 15 derniers déplacements en Ligue 1 (9 victoires, 6 nuls), la meilleure série en cours dans l’élite et sa plus longue série d’invincibilité hors de ses bases depuis mars 2005-avril 2006 (21). L’OL a trouvé les filets adverses lors de ses 16 derniers déplacements (31 buts), meilleure série en cours et meilleure série de son histoire.



Monaco a gardé sa cage inviolée lors de ses 9 derniers matches toutes compétitions confondues, égalant son record dans son histoire établi en décembre 1992-février 1993 puis en décembre 2014-février 2015.



Lyon et Monaco affichent tous deux 7 points en 5 matches dans le mini-championnat entre les 4 équipes de tête, à 5 points de Lille et 3 devant Paris.



13 des 14 derniers buts de Monaco en Ligue 1 ont été marqués en 2e période, dont 6 au cours du dernier quart d’heure.



En l’absence d’Aleksandr Golovin, forfait pour cette rencontre, Monaco n’affiche que 44% de victoires en Ligue 1 cette saison et 1.5 point par match (7 victoires, 3 nuls, 6 défaites), contre 83% et 2.6 points par match quand il est présent (15 victoires, 2 nuls, 1 défaite).



Memphis Depay a manqué le cadre à 35 reprises en 97 tirs en Ligue 1 cette saison, c’est plus que tout autre joueur (à égalité avec Gaëtan Laborde). Le capitaine de Lyon est en outre le 2e joueur qui perd le plus de ballons dans l’élite cette saison (598) derrière le Messin Farid Boulaya (614).