Tout savoir sur Monaco - Lille

Monaco a vécu un véritable coup d'arrêt en s'inclinant sur la pelouse de Strasbourg lors de la dernière journée. L'ASM, 4e, a donc vu l'OL prend ses distances et ne peut pas se permettre de perdre plus de terrain. En face, Lille sait qu'il s'avance dans un choc décisif pour le titre.





Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco n’a perdu que 2 de ses 13 derniers matches contre Lille en Ligue 1 (7 succès, 4 nuls) : le 10 avril 2016 (1-4) et le plus récent, le 6 décembre 2020 (1-2), à chaque fois dans le Nord.



Monaco a inscrit 0.96 point de plus par match en moyenne en Ligue 1 en 2021 (2.55) qu’en 2020 (1.59) cette saison, meilleur différentiel positif de l’élite.



Lille compte 62 points après 28 matches de Ligue 1 2020/21, le meilleur total de son histoire à ce stade de la compétition. Cependant, aucune des 2 dernières équipes ayant affiché ce nombre de points à ce moment de la saison n’a décroché le titre en fin d’exercice (Paris et Nice en 2016/17, respectivement 2e et 3e).



Monaco n’a perdu qu’une seule de ses 17 dernières réceptions en Ligue 1 (11 succès, 5 nuls), c’était contre Lens le 16 décembre dernier (0-3).



Lille a remporté ses 7 derniers déplacements en Ligue 1, meilleure série de son histoire. Seuls Marseille en février-mai 2009 (8) et Paris en janvier-avril 2017 (8 également) ont fait mieux que les Dogues hors de leurs bases sur une même saison dans l’histoire du championnat.



Monaco et Lille sont des 2 des 4 équipes n’ayant pas encore perdu de point après avoir mené au score en Ligue 1 en 2021 (en compagnie de Lens et Nîmes).



Seuls les matches du Bayern (105) ont généré plus de buts que ceux de Monaco (94 – 56 marqués, 38 encaissés) dans les 5 grands championnats cette saison.



Lille n’a encaissé que 17 buts après 28 matches de Ligue 1 2020/21, son plus faible total à ce stade de la compétition.



Les joueurs de Monaco Kevin Volland (10 – 6 buts, 4 passes décisives) et Aleksandr Golovin (9 – 4 buts, 5 assists), sont 2 des 3 joueurs impliqués sur le plus de buts en Ligue 1 en 2021 (avec Memphis Depay à 10).



Lille compte 4 joueurs impliqués sur au moins 10 buts en Ligue 1 cette saison (Jonathan Bamba 14, Burak Yilmaz 13, Yusuf Yazici 11, Jonathan David 10), plus que toute autre équipe.