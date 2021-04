Tout savoir sur Monaco - Dijon

Troisième de Ligue 1, l'AS Monaco a pris l'avantage sur l'OL dans la course à la Ligue des Champions. Et en faisant moins de bruit que les autres, le club du Rocher pourrait très bien s'incruster au dernier moment dans la course au titre. Pour continuer de semer le doute, il faudra venir à bout d'un Dijon qui ne voit pas le bout du tunnel, et qui n'en finit plus de perdre.





Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco n’a perdu qu’un seul de ses 9 matches de Ligue 1 face à Dijon (5 victoires, 3 nuls), c’était le 26 janvier 2019 à Gaston-Gérard (0-2).



Monaco est invaincu lors de ses 4 matches à domicile contre Dijon en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), marquant lors de chacune de ces 4 rencontres (9 buts au total). C’est l’adversaire actuel de l’élite qu’il a le plus reçu sans jamais s’incliner.



Monaco n’a perdu qu’un seul de ses 16 derniers matches de Ligue 1 (12 victoires, 3 nuls), c’était le 3 mars dernier à Strasbourg (0-1).



Dijon affiche seulement 15 points après 31 matches de Ligue 1 cette saison. Les 5 précédents clubs ayant comptabilisé 15 points ou moins à ce stade de la compétition (en comptant 3 points pour une victoire) ont terminé à la 20e place : Brest en 1979/80 (10 points), Lens en 1988/89 (14), Grenoble en 2009/10 (15), Arles-Avignon en 2010/11 (13) et Troyes en 2015/16 (14).



Dijon a perdu ses 11 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours parmi les équipes des 5 grands championnats européens et la plus longue de son histoire dans l’élite. Seul le CA Paris (12 entre octobre 1933 et janvier 1934) a connu une plus longue série de revers sur une même saison dans l’histoire de notre championnat.



Monaco n’a perdu qu’un seul de ses 19 derniers matches à domicile en Ligue 1 (12 victoires, 6 nuls), c’était contre Lens le 16 décembre 2020 (0-3).



Dijon a perdu ses 6 derniers déplacements en Ligue 1, seul Crotone (9) faire pire actuellement parmi les équipes des 5 grands championnats européens, alors que le DCFO n’a plus fait pire sur une même saison dans l’élite depuis décembre 2018-mars 2019 (7).



Monaco a préservé sa cage inviolée lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1, sa meilleure série depuis octobre-novembre 2017 (3 également). Le club monégasque n’a plus connu une plus longue série dans l’élite depuis décembre 2014-février 2015 (8).



Dijon est l’équipe ayant échoué à marquer lors du plus grand nombre de matches différents parmi les clubs des 5 grands championnats européens cette saison (18 fois). Le DFCO n’a inscrit que 8 buts en 2021, plus faible total dans le Top 5 européen.



Les 2 joueurs impliqués sur le plus de buts à domicile en Ligue 1 cette saison portent le maillot de Monaco : Kevin Volland (15 – 9 buts, 6 passes décisives en 15 réceptions) et Wissam Ben Yedder (13 – 10 buts, 3 passes décisives en 15 réceptions).