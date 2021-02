Tout savoir sur Metz - Strasbourg

Si Metz marque légèrement le pas en Ligue 1 depuis deux rencontres, les Grenats ont pris une bouffée d'air en s'imposant dans les ultimes secondes de leur 32e de finale de Coupe de France, à Amiens (1-2). En difficulté en championnat, Strasbourg n'a pas eu la même chance face à Montpellier en Coupe (0-2), et ne compte toujours que six points d'avance sur la place de barragiste.





Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg est l’équipe que Metz a le plus souvent battue en Ligue 1 dans son histoire (42 succès en 97 oppositions), c’est au moins 7 victoires de plus que contre toute autre adversaire dans l’élite.



Metz n’a perdu qu’un seul de ses 18 derniers matches à domicile contre Strasbourg en Ligue 1 (13 victoires, 4 nuls), gardant sa cage inviolée lors de 9 des 10 plus récents.



Metz n’a perdu que 2 de ses 11 derniers matches en Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), c’était à Rennes le 23 décembre (0-1) et à St Etienne le 7 février (0-1).



Strasbourg n’a remporté aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après avoir gagné ses 3 premiers en 2021.



Metz n’a perdu aucun de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), sa meilleure série sur ses terres depuis novembre 2016-mars 2017 (9).



Metz affiche une possession moyenne de 42.4% en Ligue 1 depuis le retour de Frédéric Antonetti sur le banc mi-octobre, pourcentage le plus faible sur la période.



Metz est l’équipe qui a inscrit le plus de buts depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison (7) – alors que Strasbourg en a encaissé 5, seuls Brest et Rennes font pire (6).



Strasbourg est la seule équipe à avoir marqué plus d’un quart de ses buts sur penalty en Ligue 1 cette saison (28% - 9/32).



Le latéral de Metz Fabien Centonze (32 – 15 tirs, 17 dernières passes avant un tir) et le milieu de Strasbourg Jean-Ricner Bellegarde (30 – 16, 14) sont les deux joueurs actuels de Ligue 1 ayant été impliqués dans le plus de tirs sans avoir été décisif une seule fois cette saison.



Le défenseur de Strasbourg Alexander Djiku a effectué 15 interceptions dans la surface en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur.