Tout savoir sur Metz - Rennes

Metz ne parvient plus à gagner depuis deux rencontres mais reste solidement installé dans le top 10, luttant ainsi pour une éventuelle qualification en Ligue Europa. Rennes, qui ne compte qu'un point de retard sur les Grenats, est dans les mêmes temps de passage, et vient de décrocher son premier succès depuis l'arrivée de Bruno Genesio sur son banc.





Les stats à connaître (avec Opta)

Metz n’a remporté qu’une seule de ses 16 dernières confrontations face à Rennes en Ligue 1 (7 nuls, 8 défaites), 2-1 au Roazhon Park le 14 avril 2018. Pourtant, il n’y a que face à Strasbourg (43%) que les Lorrains affichent un pourcentage de victoires plus élevé que face au SRFC (41%) parmi les équipes actuellement en Ligue 1.



Metz n’a remporté aucune de ses 8 dernières réceptions de Rennes en Ligue 1 (6 nuls, 2 défaites), sa plus longue série en cours à domicile face à un adversaire actuellement dans l’élite, à égalité avec Bordeaux.



Metz possède 42 points après 29 matches de Ligue 1 2020/21, son meilleur total à ce stade depuis la saison 1997/98 (56) qu’il avait terminé à la 2e place, le meilleur classement de son histoire dans l’élite.



Rennes n’a remporté qu’un seul de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 6 défaites), mais c’était le dernier en date contre Strasbourg (1-0 le 14 mars).



Metz a perdu chacune de ses 2 dernières réceptions en Ligue 1, après être resté invaincu lors de ses 5 précédentes (2 victoires, 3 nuls). Seul Dijon (4) est actuellement sur une plus longue série que les Lorrains à domicile dans l’élite.



Rennes a perdu ses 3 derniers matches de Ligue 1 à l’extérieur, plus longue série en cours derrière Dijon (5). Il faut remonter à novembre-décembre 2013 pour voir les Bretons connaître plus longue série en déplacement sur une même saison dans l’élite (4).



Metz (555 minutes – 604 minutes) et Rennes (653-694) sont, avec Montpellier (649-659), les 3 équipes de la 1ère partie de tableau de Ligue 1 à avoir plus longtemps été menées au score qu’elles n’ont mené.



Thomas Delaine a marqué 3 buts lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 après ne jamais y être parvenu lors des 29 premiers. Il est l’auteur de 3 des 7 derniers buts de Metz dans l’élite.



Seul Youssouf Fofana (24) a plus tiré sans marquer en Ligue 1 cette saison que la recrue de Rennes Jérémy Doku (23 tirs, 0 but).



Le nouveau coach de Rennes Bruno Génésio a remporté chacun de ses 4 matches disputés en tant qu’entraîneur contre Metz en Ligue 1. Parmi les équipes actuellement dans l’élite, le FCM est celle qu’il a le plus souvent affrontée en s’imposant lors de chacune de ses confrontations (4/4).