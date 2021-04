Tout savoir sur Metz - PSG

Metz a mis fin à sa série de défaites mais ne parvient toujours pas à gagner. La course à l'Europe est désormais (presque) hors de portée et les hommes de Frédéric Antonetti vont encore souffrir face au PSG, décidé à ne plus rien lâcher dans ce sprint final de Ligue 1. Et qui voudra préparer idéalement sa demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City.





Les stats à connaître (avec Opta)

Paris a remporté ses 9 derniers matches face à Metz en Ligue 1, inscrivant 28 buts lors de cette série – soit une moyenne de 3.1 par rencontre. C’est sa 2e meilleure série en cours face à un adversaire dans l’élite derrière ses 10 succès à la suite face à Angers.



Metz reste sur 13 défaites consécutives face à un tenant du titre en Ligue 1 (6 v Paris, 5 v Lyon, 2 v Monaco). C’est la 2e pire série du genre pour une équipe dans l’histoire du championnat derrière les 15 revers à la suite de Strasbourg contre un tenant du titre entre février 2000 et mars 2018.



Metz n’a gagné aucun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), sa plus mauvaise série depuis octobre-décembre 2019 (9).



Paris reste sur 5 succès consécutifs en déplacement en Ligue 1, meilleure série en cours et sa meilleure du genre depuis novembre 2019-février 2020 (6).



Metz est resté muet lors de ses 3 derniers matches en Ligue 1 (v Monaco, Lille et Reims) - mais n’a plus fait pire dans l’élite depuis octobre-novembre 2017 (5).



Paris est la seule équipe à avoir aligné 33 XI de départ différents en Ligue 1 cette saison.



Fabien Centonze (99) peut devenir le 1er joueur à atteindre la barre des 100 interceptions en Ligue 1 cette saison. Cela serait une 1re pour un joueur de Metz depuis qu’Opta analyse la compétition en 2006/07.



Aucun défenseur n’a inscrit plus de buts dans le jeu en Ligue 1 cette saison que le latéral de Metz Thomas Delaine (3 – à égalité avec Romain Perraud).



Le joyau de Paris Kylian Mbappé a été impliqué sur 30 buts en Ligue 1 cette saison (23 buts, 7 assists) – c’est déjà la 2e fois qu’il réalise une telle performance sur un exercice dans l’élite après 2018/19 (40 – 33 buts, 7 assists). Seul Zlatan Ibrahimovic (3 fois) a fait mieux depuis qu’Opta analyse la compétition en 2006/07.



L’attaquant de Paris Kylian Mbappé s’est infiltré dans la surface adverse à la suite d’un dribble à 17 reprises en Ligue 1 cette saison, au moins 7 fois de plus que tout autre joueur.