Tout savoir sur Metz - Nîmes

Décroché dans la course à l'Europe, Metz a retrouvé des couleurs contre Dijon le week-end dernier. Les Grenats reçoivent un Nîmes qui doit absolument prendre des points dans sa course pour le maintien. Les Crocos sont 19es avec deux points de retard sur la place de barragiste occupée par Nantes.

Les stats à connaître (avec Opta)

Metz n’a perdu qu’un seul de ses 11 derniers matches de Ligue 1 contre Nîmes (7 victoires, 3 nuls), c’était le 25 avril 1992 dans le Gard (0-1).



Metz est invaincu lors de ses 12 dernières réceptions de Nîmes en Ligue 1 (10 victoires, 2 nuls), remportant même les 5 plus récentes. La dernière défaite des Mosellans sur leurs terres face aux Crocos dans l’élite remonte au 25 février 1973 (0-1).



Metz affiche 46 points après 35 matches de Ligue 1 cette saison, son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 1996/97 (56 points, 5e au final).



Nîmes affiche 32 points après 35 matches de Ligue 1 cette saison. Au 21e siècle, parmi les 28 équipes ayant comptabilisé autant de points ou moins à ce stade de la compétition, seules 2 n’ont pas été reléguées en fin d’exercice : Lille en 2017/18 (32 points, 17e au final) et Dijon en 2018/19 (28 points, sauvé en barrage face à Lens).



Metz a perdu ses 5 dernières réceptions en Ligue 1, après être resté invaincu lors des 5 précédentes (2 victoires, 3 nuls). C’est la plus longue série de revers consécutifs du club mosellan sur ses terres dans l’élite depuis août-novembre 2017 (8).



Depuis son retour en Ligue 1 en 2018/19, Nîmes a perdu 28 matches à l’extérieur (12 victoires, 10 nuls), seul Dijon s’est incliné plus souvent hors de ses bases dans l’élite sur la période (35).



Nîmes a encaissé 64 buts après 35 matches de Ligue 1 cette saison, ne faisant pire à ce stade de la compétition dans son histoire qu’une seule fois : en 1965/66 (65, 17e au final).



Metz a marqué 31% de ses buts dans le dernier quart d’heure de jeu en Ligue 1 cette saison (13/42) – dont 2 lors du dernier match contre Dijon le 2 mai - ratio le plus élevé du championnat.



Farid Boulaya a délivré 3 passes décisives lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1. Depuis la remontée de Metz dans l’élite en 2019/20, le milieu algérien a donné 9 passes décisives en L1 – soit au moins 4 de plus que tout autre joueur grenat sur la période.



Zinedine Ferhat est passeur décisif sur 4 des 6 derniers buts de Nîmes en Ligue 1. Depuis le retour des Crocos dans l’élite en 2018/19, il a délivré 14 passes décisives en L1 – total le plus élevé chez les Nîmois en compagnie de Téji Savanier.