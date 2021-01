Tout savoir sur Metz - Nantes

Metz a créé une (très) grosse surprise en s'imposant sur la pelouse de Lyon dimanche dernier, mettant fin à la série d'invincibilité des Gones. Les Grenats comptent dix points de plus que Nantes, qui ne perd pas... mais ne gagne pas depuis l'arrivée de Raymond Domenech.





Les stats à connaître (avec Opta)

Metz n’a perdu qu’un seul de ses 9 derniers matches contre Nantes en Ligue 1 (2 succès, 6 nuls), c’était le 30 septembre 2017 à La Beaujoire (0-1).



Metz s’est imposé lors de sa dernière réception de Nantes en Ligue 1 (1-0 le 19 octobre 2019) et pourrait connaître le succès lors de 2 réceptions consécutives de cet adversaire dans l’élite pour la 1re fois au 21e siècle.



Metz enregistre 28 points après 20 matches de Ligue 1 cette saison, son meilleur total à ce stade depuis 1997/98 (39 – 2e en fin de saison).



Nantes n’a remporté aucun de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (7 nuls, 4 défaites), pire série en cours. Le club de Loire-Atlantique peut établir la plus longue disette de son histoire dans l’élite s’il ne gagne pas contre Metz (également 11 en mai-octobre 1996 et juilletoctobre 2001).



Metz n’a gagné qu’une seule de ses 6 dernières réceptions en Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites) – contre Lens le 19 décembre (2-0), après avoir remporté ses 3 précédentes.



Metz a gardé sa cage inviolée lors de ses 4 de ses 6 derniers matches de Ligue 1. Sur la période, seul Paris (5) a réussi plus de clean sheets que les Lorrains dans l’élite.



Metz a inscrit 4 buts sur penalty contre Nantes en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07), plus que face à toute autre équipe. Les Lorrains n’affichent toutefois que 57% de penalties convertis dans l’élite cette saison (4/7), seuls Marseille (25%) et St Etienne (50%) font moins bien parmi les équipes à plus d’un penalty obtenu.



Farid Boulaya est impliqué sur 6 buts avec Metz en Ligue 1 2020/21 (3 buts, 3 passes décisives), seul Ibrahima Niane fait aussi bien. L’Algérien a d’ores et déjà été plus décisif en 16 matches cette saison que lors de ses 28 premiers dans l’élite (2 buts, 2 assists).



Imran Louza a marqué un but lors de chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (v Montpellier puis Lens) et peut devenir le 1er joueur français à trouver le chemin des filets lors de 3 rencontres consécutives avec Nantes dans l’élite depuis Olivier Monterrubio en mars-mai 2001 (4).



Raymond Domenech peut devenir le 1er entraîneur à commencer son mandat à la tête d’un club de Ligue 1 par 4 matches nuls depuis Serge Delmas avec Toulouse en septembre-octobre 1992 (5), pour ce qui était la dernière saison en tant que coach dans l’élite de l’ancien sélectionneur avant son arrivée à Nantes.