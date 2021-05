Tout savoir sur Metz - Marseille

Tranquillement installé en milieu de tableau, Metz n'a rien à jouer sur cette dernière journée. De son côté, l'OM n'a besoin que d'un point pour valider définitivement sa cinquième place, même si une défaite serait loin d'être rédhibitoire. Le club phocéen aura sans doute à coeur de dépasser la barre des 60 points.

Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille a remporté 56 matches contre Metz en Ligue 1 (15 nuls, 35 défaites), soit le plus haut total de victoires d’une équipe contre une autre dans l’histoire du championnat à égalité avec Marseille contre Nice.



Metz n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers matches contre Marseille en Ligue 1 (2 nuls, 7 défaites), c’était le 3 février 2017 à domicile (1-0).



Metz n’a gagné qu’un seul de ses 10 derniers matches en Ligue 1 (2 nuls, 7 défaites), c’était chez la lanterne rouge Dijon le 2 mai (5-1).



Marseille a gagné 6 de ses 10 matches de Ligue 1 sous Jorge Sampaoli (2 nuls, 2 défaites), après n’avoir remporté que 2 des 15 ayant précédé l’arrivée de l’entraîneur argentin sur le banc phocéen (6 nuls, 7 défaites).



Metz n’a pris que 6 points à domicile en Ligue 1 en 2021 (1 victoire, 3 nuls, 6 défaites), seul Dijon (5) en a glané moins cette année. Les Messins restent sur 6 revers de rang à domicile en L1, c’est autant que lors de leurs 23 précédents (9 victoires, 8 nuls).



Marseille n’a gagné qu’un seul de ses 12 derniers déplacements en Ligue 1 (5 nuls, 6 défaites), après avoir remporté 11 des 14 précédents (3 nuls).



Marseille a glané 10 points grâce à des buts marqués après la 85e minute en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe.



Le latéral de Metz Fabien Centonze a effectué cent neuf interceptions en Ligue 1 cette saison, meilleur total sur un même exercice depuis 2015/16 (6 joueurs à 109 ou plus).



Le milieu de Marseille Boubacar Kamara a été au départ d’une séquence amenant à un tir à 37 reprises en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur.



L’entraîneur de Metz Frédéric Antonetti n’affiche que 0.88 point par match contre Marseille en Ligue 1 (25 confrontations – 5 victoires, 7 nuls, 13 défaites), soit sa plus faible moyenne contre un adversaire rencontré plus de 5 fois dans l’élite. Il n’a gagné qu’une seule de ses 12 dernières rencontres face à l’OM en L1 (4 nuls, 7 défaites), c’était le 10 septembre 2011 avec Rennes (1-0)