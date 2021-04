Tout savoir sur Metz - Lille

Metz a perdu de sa superbe depuis quelques semaines et n'a pris qu'un petit point sur ses quatre dernières rencontres de championnat. Redescendus à la 9e place, les Grenats reçoivent un LOSC qui a frappé fort face au PSG le week-end dernier, et et qui compte bien conserver sa première place.

Les stats à connaître (avec Opta)

Metz n’a gagné que 2 de ses 20 derniers matches de Ligue 1 face à Lille (6 nuls, 12 défaites) : le 13 août 2016 (3-2 à Saint-Symphorien) et le 6 mai 2017 à l’extérieur (2-0).



Metz a perdu 6 de ses 8 derniers matches à domicile contre Lille en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), après être resté invaincu lors de ses 25 précédents (18 victoires, 7 nuls).



Metz a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1-3 v Rennes puis 0-4 à Monaco), mais n’a plus subi 3 défaites de rang dans l’élite depuis août-septembre 2020 (3).



Lille affiche 66 points après 31 matches de Ligue 1 cette saison, le meilleur total de son histoire à ce stade de la compétition. Les Dogues n’ont perdu qu’une seule de leurs 13 dernières rencontres dans l’élite (9 victoires, 3 nuls), c’était le 21 mars dernier contre Nîmes (1-2).



Metz a perdu ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1-2 v Strasbourg, 0-1 v Angers et 1-3 v Rennes), sa plus longue série sur ses terres dans l’élite depuis août-novembre 2017 (8).



Lille est invaincu lors de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (8 victoires, 2 nuls), sa meilleure série hors de ses bases dans l’élite depuis décembre 2018-mai 2019 (11).



Metz a encaissé au moins un but lors de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (18 au total), après avoir rendu 5 clean sheets lors de ses 7 précédents (2 buts encaissés). C’est la plus longue série du genre dans l’élite du club mosellan sur un même exercice depuis janviermai 2018 (17).



Lille n’a encaissé que 7 buts en Ligue 1 en 2021, soit au moins 3 de moins que toute autre équipe. Le Losc n’a subi que 37 tirs cadrés dans l’élite depuis le début de l’année civile, seul Monaco fait mieux (32).



Jonathan Ikoné a délivré 2 passes décisives lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors de ses 14 précédents. Le milieu offensif de Lille a été impliqué sur 3 buts lors de ses 5 dernières rencontres dans l’élite (1 but, 2 passes décisives).



Le gardien de Metz Marc-Aurèle Caillard n’affiche que 56.5% de tirs arrêtés en 5 matches de Ligue 1 cette saison. Le titulaire habituel, Alexandre Oukidja, affiche lui 72.9% de tirs arrêtés en 27 rencontres dans l’élite avec le club grenat en 2020/21.