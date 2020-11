Tout savoir sur Metz - Brest

Si Metz ne gagne plus depuis deux rencontres, il ne perd plus non plus depuis son revers à Paris (1-0) en tout début de saison. Les Grenats continuent donc d'accumuler les points même lorsqu'ils sont moins convaincants, à l'image de leur déplacement à Nantes la semaine dernière (1-1). Brest s'est de son côté remis à gagner après une fin de mois d'octobre compliquée, et ne compte qu'un point de retard sur son adversaire du jour.





Les stats à connaître (avec Opta)

Metz n’a remporté aucune de ses 7 dernières confrontations face à Brest en Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites), après avoir remporté 7 des 9 précédentes (2 nuls). La dernière fois que les Lorrains ont battu les Bretons dans l’élite remonte au 28 mars 1987, 3-0 à domicile.



Metz n’a jamais perdu contre Brest à domicile en 10 confrontations dans l’élite (5 victoires, 5 nuls), il n’y a que Valenciennes (18) qu’il a accueilli plus souvent sans jamais perdre. Chacun des 3 derniers matches à Saint-Symphorien entres Messins et Brestois en Ligue 1 se sont soldés par un match nul.



Metz est invaincu lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (4 succès, 4 nuls), meilleure série d’invincibilité actuellement dans l’élite (à égalité avec Lyon) et sa meilleure depuis aoûtoctobre 1999 (8 également). Les Grenats n’ont plus fait mieux en L1 depuis octobre 1997- janvier 1998 (10).



Brest a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1 (3-2 v Lille et 4-1 v St Etienne) et peut égaler en cas de victoire sa meilleure série de succès au 21e siècle dans l’élite (3, établie à 2 reprises).



Metz n’a perdu aucun de ses 4 derniers matches à domicile dans l’élite (3 victoires, 1 nul), une première depuis septembre-novembre 2019 (4 également). Il n’a plus fait mieux depuis novembre 2016-mars 2017 (9).



Brest a perdu 12 de ses 18 derniers déplacements en Ligue 1 (3 victoires, 3 nuls), dont chacun de ses 3 derniers. Depuis la remontée du club breton dans l’élite la saison passée, seul Dijon (7) a engrangé moins de points à l’extérieur que lui (13) parmi les équipes présentes sur l’intégralité de la période.



Metz a réussi 184 interceptions en Ligue 1 2020/21, c’est plus que toute autre équipe des 5 grands championnats européens. 50 de ces 184 interceptions sont l’œuvre de Fabien Centonze, c’est 18 de plus que tout autre joueur des 5 grands championnats européens et seulement 4 de moins à lui tout seul que toute l’équipe de Manchester City (54).



Ibrahima Niane avait marqué les 6 premiers buts de Metz en Ligue 1 avant de se blesser. Depuis, les 6 buts du FCM en L1 ont été marqués par 6 joueurs différents : Nguette, Boulaya, Gueye, Yade, Leya Iseka, et un CSC de Sissoko (St Etienne).



Romain Perraud est impliqué dans 7 buts en Ligue 1 2020/21 (3 buts, 4 assists), c’est 2 de plus que tout autre joueur de Brest. Ces 7 buts ont rapporté 8 points au club brestois, seul Florian Thauvin (10 points grâce à une implication dans 8 buts) a rapporté plus de points à son club dans l’élite cette saison.



Invaincu lors de ses 5 premiers matches de Ligue 1 à la tête de Metz, Frédéric Antonetti a l’occasion d’égaler sa meilleure entame à la tête d’un club dans l’élite, datant de 2009 avec Rennes (6 matches sans perdre, 3 victoires, 3 nuls).