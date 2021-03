Tout savoir sur Metz - Angers

Metz s'affirme semaine après semaine comme la belle surprise de cette saison de Ligue 1 et occupe la 5e place du classement. Pour Angers, qui ne gagne plus, la situation est plus compliquée sans être alarmante : le SCO est tranquillement installé en milieu de tableau.





Les stats à connaître (avec Opta)



Metz n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches contre Angers en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), après avoir gagné 5 des 6 précédents (1 défaite).



Metz n’a perdu que 2 de ses 10 matches de Ligue 1 en 2021 (5 victoires, 3 nuls), seuls Monaco (0) et Lille (1) font mieux.



Angers n’a remporté qu’un seul de ses 9 derniers matches en Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites), c’était contre Nîmes le 31 janvier (3-1).



Metz n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), mais c’était le dernier, le 14 février contre Strasbourg (1-2).



Angers est resté muet lors de ses 3 dernières rencontres à l’extérieur en Ligue 1, mais n’a plus connu pire disette hors de ses bases sur un même exercice depuis mars-mai 1981 (5).



Metz est la seule équipe à ne pas avoir encaissé un but à la suite d’une récupération haute de son adversaire en Ligue 1 cette saison.



Angers est l’équipe qui a été le plus souvent sanctionnée pour des mains en Ligue 1 cette saison (27 fois).



Seuls Lionel Messi (64) et Bruno Fernandes (53) ont effectué plus de tirs depuis l’extérieur de la surface que le milieu offensif de Metz Farid Boulaya (47) dans les 5 grands championnats cette saison.



Angelo Fulgini a subi 97 fautes en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur. C’est également au moins 4 fois plus que n’importe lequel de ses coéquipiers à Angers en 2020/21 (Loïs Diony 2e avec 24).



Angers est l’équipe que l’entraîneur de Metz Frédéric Antonetti a le plus rencontrée en Ligue 1 sans jamais l’emporter (2 nuls, 2 défaites). C’est d’ailleurs la seule formation actuelle de l’élite contre laquelle il n’a pas connu la victoire en tant que coach.