Tout savoir sur Marseille - Reims

L'OM a vu sa très belle série prendre fin sur la pelouse de Rennes mercredi (2-1), après avoir ouvert le score. Désireux de terminer l'année sur le podium, le club phocéen a donc l'occasion de se racheter face à des Rémois relancés par leur succès contre Nantes (3-2). Les hommes de David Guion sont 17es, juste au-dessus de la zone rouge.





Les stats à connaître (avec Opta)

Reims s’est imposé à 31 reprises contre Marseille en Ligue 1 (14 nuls, 16 défaites), plus que face à toute autre équipe dans son histoire dans l’élite. Le SdR reste sur 2 succès face à l’OM en L1, mais n’a plus fait la passe de 3 depuis février 1958-septembre 1962 (4).



Marseille n’a gagné qu’une seule de ses 7 dernières réceptions de Reims en Ligue 1 (4 nuls, 2 défaites), après avoir remporté 6 de ses 10 précédentes (3 nuls, 1 défaite). L’OM est resté muet lors de ses 2 derniers matches à domicile contre le SdR dans l’élite, mais n’a jamais enchaîné 3 réceptions sans marquer contre cet adversaire.



Marseille n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (6 victoires, 3 nuls), mais c’était le dernier, contre Rennes le 16 décembre (1-2). L’OM n’a plus enchaîné 2 défaites dans l’élite depuis janvier-février 2019 (2).



Reims n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), mais c’était le dernier, le 16 décembre contre Nantes (3-2).



Marseille n’a perdu que 2 de ses 19 dernières réceptions en Ligue 1 (11 victoires, 6 nuls) – contre Nantes en février dernier (1-3) et contre St Etienne en septembre dernier (0-2) - restant même sur 3 succès consécutifs.



Reims n’a remporté qu’un seul de ses 11 derniers déplacements en Ligue 1 (5 nuls, 5 défaites), c’était le 25 octobre dernier à Montpellier (4-0).



Marseille a tenté moins de 10 tirs lors de chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (8 v Rennes, 5 v Monaco), mais n’a plus enchaîné 3 rencontres avec aussi peu de tentatives dans l’élite depuis avril 2016 (4).



Reims n’a gardé sa cage inviolée qu’une seule fois lors de ses 14 derniers déplacements en Ligue 1 (25 buts encaissés au total), c’était contre Montpellier le 25 octobre dernier (4- 0).



Florian Thauvin a délivré 6 passes décisives en Ligue 1 2020/21, aucun joueur ne fait mieux (à égalité avec Jonathan Bamba). Il est impliqué sur 41% des tirs de Marseille dans l’élite cette saison (51/123, 25 tirs, 26 dernières passes avant un tir), meilleur ratio tous clubs confondus. En revanche, il n’a tenté aucun tir contre Rennes, mais n’a plus enchaîné 2 rencontres de L1 sans frapper depuis janvier 2017 (2).



Boulaye Dia est impliqué sur les 2 derniers buts de Reims contre Marseille en Ligue 1 (1 but, 1 passe décisive). L’attaquant n’a été buteur et passeur décisif lors d’un même match de Ligue 1 qu’une fois, c’était contre Marseille le 10 août 2019. Seul Kylian Mbappé (11) a plus marqué que lui dans l’élite cette saison (9 buts).