Tout savoir sur Marseille - Nice

Marseille tente toujours de sortir la tête de l'eau, après son triste match nul à Bordeaux (0-0), certes obtenu à 9 contre 11. Les Phocéens ne sont que neuvièmes de Ligue 1 mais comptent sur leurs deux matches de retard pour recoller aux équipes du top 5. De son côté, Nice est passé proche de réussir un joli coup à Paris et affiche des progrès. Les Aiglons veulent se rapprocher de la première partie de tableau.



Les stats à connaître (avec Opta)



Marseille reste sur 6 succès face à Nice en Ligue 1, la meilleure série de son histoire contre les Aiglons dans l’élite et sa meilleure série en cours face à un club actuel de L1. L’OM est d’ailleurs l’équipe qui a le plus battu l’OGCN en Ligue 1 (55 fois).



Marseille a perdu 2 de ses 6 dernières réceptions de Nice en Ligue 1 (4 succès), soit autant que lors de ses 29 précédentes (24 victoires, 3 nuls). L’OM affiche 37 victoires sur ses terres face aux Aiglons dans l’élite, il ne fait mieux que face à Metz (39) et St Etienne (41).



Marseille n’a gagné aucun de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites), seul Dijon (8) est sur une pire série. Il s’agit de la plus longue série sans victoire pour l’OM dans l’élite depuis février-avril 2016 (11).



Nice compte 29 points après 24 matches de Ligue 1 cette saison, soit son plus bas total à ce stade depuis 2011/12 (20 – 13e en fin de saison).



Marseille a perdu ses 3 dernières réceptions en Ligue 1, seul Nîmes (8) est sur une plus longue série sur ses terres actuellement. Les Olympiens peuvent, en cas de défaite, égaler leur plus longue série du genre dans leur histoire dans l’élite (4 également entre septembre et novembre 1957 puis entre avril et juillet 2005).



Nice a perdu chacun de ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (1-2 v Monaco et 1-2 v Paris), soit autant que lors de ses 15 précédents (6 victoires, 7 nuls).



Marseille n’a tenté que 221 tirs après 23 matches en Ligue 1 2020/21, c’est moins à ce stade que lors de toute autre saison pour le club olympien depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). A titre de comparaison, il comptait 317 tirs à pareille époque en 2019/20.



Marseille a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 13 derniers matches à domicile en Ligue 1, pire série en cours (à égalité avec Montpellier). C’est la plus longue série de l’OM dans l’élite depuis janvier-septembre 2005 (13 également), mais le club n’a plus connu 14 réceptions de rang sans clean sheet en L1 depuis mai 1959-février 1963 (14).



Valentin Rongier a réussi 102 tacles en Ligue 1 depuis ses débuts avec Marseille le 15 septembre 2019, seul Aaron Wan-Bissaka (106) fait mieux dans les 5 grands championnats sur la période.



Walter Benitez a réalisé 86 arrêts en Ligue 1 cette saison, meilleur total. Cependant, il n’affiche que 71.8% de tirs arrêtés avec Nice dans l’élite en 2020/21, son 2e plus faible pourcentage sur un exercice de L1 (après 2017/18, 68.7%).