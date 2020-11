Tout savoir sur Marseille - Nantes

Encore battu contre Porto mercredi (1-2), Marseille s'enfonce dans la médiocrité en Ligue des Champions. Mais l'OM retrouve samedi une Ligue 1 qui lui va bien mieux, puisqu'il n'y a plus perdu depuis le 17 septembre et qu'il reste sur trois victoires consécutives. Si ses deux matchs en retard avaient été joués et gagnés, le club phocéen serait même à hauteur d'une PSG en tête du championnat. De son côté, Nantes reste sur deux nuls de suite, dont un mercredi à Lens (1-1), en match en retard, et n'a pas perdu en novembre.





Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches face à Nantes en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), sa plus longue disette actuelle contre un club de Ligue 1.



Nantes a remporté chacun de ses 2 derniers matches à Marseille en Ligue 1, mais n’a jamais fait la passe de 3 au Vélodrome dans son histoire dans l’élite.



Marseille reste sur 3 succès en Ligue 1, dont les 2 derniers sans prendre de but. L’OM n’a plus enchaîné 3 victoires tout en gardant sa cage inviolée dans l’élite depuis janvier 2018 (3).



Nantes reste sur 2 matches nuls consécutifs en Ligue 1 (1-1 v Metz puis Lens) mais n’en a plus fait 3 de suite depuis novembre-décembre 2015 (5).



Marseille n’a remporté qu’une seule de ses 6 dernières réceptions en Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), après avoir remporté 7 de ses 8 précédentes (1 nul).



Nantes n’a perdu aucun de ses 2 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (victoire 2-0 à Lorient, nul 1-1 à Lens) mais n’a plus enchainé 3 matches loin de ses bases sans perdre en L1 depuis avril-mai 2019 (3).



Marseille est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas encore avoir atteint la barre des 100 tirs cette saison. L’équipe olympienne n’en a tenté que 78 en 9 matches, soit 8.7 par match, le plus faible total de L1 cette saison.



Dimitri Payet n'a inscrit aucun but en 11 matches de Ligue 1 disputés contre Nantes, l'adversaire contre lequel il a le plus joué sans jamais marquer dans l'élite. Le joueur de Marseille est pourtant le joueur ayant marqué contre le plus d'adversaires différents en Ligue 1 au 21ème siècle (33).



Le gardien de Marseille Steve Mandanda a encaissé 8 buts en Ligue 1 2020/21 alors que selon les Expected Goals, il aurait dû en encaisser 3.2 de plus cette saison (11.2 xG). Il s’agit du différentiel le plus élevé dans l’élite cette saison (CSC exclus).



Kader Bamba est impliqué dans 2 des 3 derniers buts de Nantes contre Marseille en Ligue 1 (1 but, 1 assist), le seul adversaire dans l’élite contre lequel il a été décisif plusieurs fois.