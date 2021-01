Tout savoir sur Marseille - Montpellier

Battu deux fois sur ses trois derniers matchs de Ligue 1, l’OM doit vite réagir s’il ne veut pas se retrouver décroché dans la course au podium. 8e, le MHSC compte deux matches de retard sur son adversaire du soir mais n’est qu’à une longueur. Les Héraultais ont nettement marqué le pas avant le trêve.

Les stats à connaître (avec Opta)



Marseille n’a gagné qu’un seul de ses 5 derniers matches de Ligue 1 face à Montpellier (3 nuls, 1 défaite), après avoir remporté 6 des 10 précédents (1 nul, 3 défaites).



Marseille n’a perdu que 2 de ses 25 matches à domicile contre Montpellier en Ligue 1 (11 victoires, 12 nuls) : le 11 avril 2012 (1-3) et le 17 août 2014 (0-2).



Marseille a perdu 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 nul), soit autant que lors de ses 29 précédents (20 succès, 7 nuls).



Montpellier reste sur 7 déplacements sans défaite en Ligue 1 (4 succès, 3 nuls). Le MHSC n’a fait mieux qu’une seule fois dans son histoire, c’était en septembre 2017-janvier 2018 (8).



Marseille n’a encaissé que 15 buts en 15 matches de Ligue 1 2020/21, son plus faible total à ce stade d’un exercice depuis 2014/15 (13).



Montpellier a inscrit 29 buts après 17 matches de Ligue 1 2020/21, son 2e meilleur total à ce stade de la saison au 21e siècle derrière 2011/12 (36).



Montpellier a marqué 11 buts de la tête en Ligue 1 cette saison (dont 5 par Andy Delort), c’est au moins 2 de plus que tout autre club dans les 5 grands championnats européens.



Marseille inscrit en moyenne un but tous les 6.5 tirs en Ligue 1 cette saison, meilleur ratio pour une équipe de l’élite.



Florian Thauvin est auteur de 3 des 4 derniers buts de Marseille contre Montpellier en Ligue 1. Il est impliqué dans 55% des buts de Marseille en Ligue 1 cette saison (12/22 – 6 buts, 6 assists), soit le seul joueur de L1 à être impliqué dans plus de la moitié des buts de sa formation dans l’élite en 2020/21.



Seul Romain Faivre (21 avec Brest) a délivré plus de dernières passes avant un tir sur coups de pied arrêtés que le milieu de Montpellier Téji Savanier (19) en Ligue 1 cette saison. Alors que son coéquipier Andy Delort en a délivré 27 dans le jeu, 2e total le plus élevé derrière le Lyonnais Memphis Depay (28).