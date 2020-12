Tout savoir sur Marseille - Monaco

Une défaite face à Manchester City (0-3), mercredi : l'OM en a définitivement terminé avec la Ligue des Champions, dont il n'était pas au niveau. Incapable de se qualifier pour la Ligue Europa, le club phocéen va donc se concentrer exclusivement sur la Ligue 1, avec deux rencontres relevées à suivre, contre Monaco et à Rennes. Battue à Lille (2-1) la semaine dernière, l'ASM aura à coeur de ne pas perdre pour la deuxième fois de suite contre un "gros". Le vainqueur aura une excellente opération à faire alors que le PSG et l'OL s'affronteront dimanche soir.





Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille est invaincu lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 face à Monaco (2 victoires, 2 nuls), après avoir perdu les 4 précédents.



Marseille n’a remporté qu’une seule de ses 9 dernières réceptions de Monaco en Ligue 1 (5 nuls, 3 défaites), c’était le 10 mai 2015 (2-1).



Marseille a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 13 derniers matches de Ligue 1 face à Monaco (33 buts encaissés), sa plus longue série face à un adversaire actuel dans l’élite.



Marseille a remporté chacun de ses 5 derniers matches en Ligue 1, meilleure série en cours et sa meilleure série depuis novembre-décembre 2019 (6).



Monaco a remporté 4 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 mais a perdu le dernier en date à Lille (1-2). Il faut remonter à janvier-février dernier pour voir les Monégasques perdre plusieurs rencontres d’affilée dans l’élite (3).



Marseille n’a perdu que 2 de ses 18 derniers matches disputés à domicile en Ligue 1 (10 victoires, 6 nuls).



Monaco a perdu 4 de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire), c’est autant que lors des 11 précédents (4 victoires, 3 nuls).



Monaco affiche en moyenne 5.9 récupérations hautes (dans les 40 mètres adverses) par match en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. Marseille est de son côté la 2e équipe qui en effectue le moins (2.6) derrière Nantes (2.2).



Valère Germain est impliqué dans 3 des 6 derniers buts de Marseille face à Monaco en Ligue 1 (2 buts, 1 assist). Il n’y a que contre St Etienne (6) qu’il a été plus décisif que face à son ancien club (5 – 4 buts, 1 passe décisive).



Wissam Ben Yedder est resté muet lors de chacun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 mais n’a jamais connu 4 matches sans marquer en Ligue 1 avec Monaco. Il a inscrit 6 buts en 9 matches contre Marseille dans l’élite, il n’y a que face à Nice (9) qu’il a plus marqué.