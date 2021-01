Tout savoir sur Marseille - Lens

Un nul à Dijon (0-0), une défaite contre le PSG lors du Trophée des champions (2-1) puis une nouvelle contre un Nîmes pourtant en grande difficulté (1-2) : l'OM va mal et la tension est palpable au sein du club phocéen. Lens, de son côté, marque le pas depuis quelques semaines mais a ramené un point de Nantes dimanche (1-1). Marseille a quatre points d'avance sur son adversaire du soir, qui compte un match de moins.



Les stats à connaître (avec Opta)



Marseille est invaincu lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1 face à Lens (4 succès, 1 nul) – soit sa meilleure série face à cet adversaire dans l’élite au 21e siècle. L’OM a l’occasion de réaliser la passe de 6 face aux Sang et Or pour la 1re fois depuis octobre 1973-août 1976 (7).



Marseille est invaincu lors de ses 10 dernières réceptions d’un promu en Ligue 1 (7 victoires, 3 nuls), sa dernière défaite remontant au 27 septembre 2015 contre Angers (1-2).



Marseille a perdu 3 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), soit autant que lors de ses 31 précédentes rencontres dans l’élite (21 victoires, 7 nuls).



Lens affiche 28 points après 19 matches de Ligue 1 cette saison, son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 2006/07 (35 pts – 5e en fin de saison).



Battu par Nîmes (1-2) lors de son dernier match à domicile en Ligue 1, Marseille n’a plus subi 2 revers de rang sur ses terres dans l’élite depuis avril-mai 2019 (1-2 v Nantes puis 0-3 v Lyon).



Lens n’a gagné aucun de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), après avoir remporté ses 3 précédents. C’est sa plus longue série sans succès hors de ses bases dans l’élite cette saison.



Marseille a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 11 derniers matches à domicile en Ligue 1, sa pire série depuis janvier-septembre 2005 (13).



Les 39 derniers buts de Lens en Ligue 1 ont été inscrits dans la surface. Le dernier but des Sang et Or depuis l’extérieur de la surface dans l’élite remonte au 6 février 2015 contre St Etienne par Yoann Touzghar.



L’attaquant de Marseille Dario Benedetto a marqué 3 buts lors de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1, c’est déjà un de plus que lors de ses 15 premiers dans la compétition.



Gaël Kakuta est impliqué sur 12 buts en Ligue 1 cette saison (8 buts, 4 passes décisives), c’est au moins 4 de plus que tout autre joueur de Lens. S’il joue, le milieu congolais disputera son 6e match contre Marseille en L1 (1 but, 1 passe décisive), soit l’adversaire qu’il aura le plus affronté dans l’élite en compagnie de Lyon.