Tout savoir sur Marseille - Dijon

Marseille doit se relever de sa défaite lors de la dernière journée, alors que le club phocéen est engagé dans la course à l'Europe. Pour cela, difficile de trouver meilleur adversaire que Dijon, qui s'enfonce semaine après semaine en ayant déjà (presque) abandonné tout espoir de se maintenir dans l'élite.

Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille n’a perdu qu’une seule de ses 10 rencontres face à Dijon en Ligue 1 (6 victoires, 3 nuls), c’était le 17 mars 2012 au Vélodrome (1-2).



Marseille est resté muet lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 contre Dijon (0-0 à chaque fois), après avoir marqué lors de chacun des 8 premiers (17 buts au total).



Marseille n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 contre une équipe relégable avant de l’affronter (2 nuls, 1 défaite).



Dijon a perdu ses 10 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours et la plus longue de son histoire dans l’élite.



Marseille est invaincu lors de ses 4 dernières réceptions en Ligue 1 (3 succès, 1 nul), après s’être incliné lors de chacune des 3 précédentes.



Dijon a perdu ses 5 derniers déplacements en Ligue 1, pire série en cours et la pire du club sur une même saison dans l’élite depuis décembre 2018-mars 2019 (7).



Marseille a encaissé 5 buts après la 85e minute en Ligue 1 en 2021, plus que toute autre équipe.



Dijon n’a marqué que 8 buts en 2021, aucune équipe ne fait pire dans les 5 grands championnats européens. Le DFCO n’a inscrit qu’un seul but sur ses 32 derniers tirs dans l’élite.



Boubacar Kamara a gagné 198 duels en Ligue 1 cette saison, soit au moins 52 de plus que tout autre joueur de Marseille.



Bruno Ecuele-Manga (Dijon) est le défenseur qui a remporté le plus de duels aériens en Ligue 1 cette saison (111).