Tout savoir sur Marseille - Brest

Marseille a parfaitement lancé son aventure avec Jorge Sampaoli en s'imposant dans les derniers instants de sa rencontre face à Rennes mercredi (1-0). Le club phocéen doit maintenant enchaîner pour rester au contact des places européennes, alors que Brest veut se rapprocher de la première partie de tableau.





Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille a remporté ses 4 derniers matches contre Brest en Ligue 1, alors qu’il ne s’était imposé qu’une seule fois lors de ses 4 premiers au 21e siècle (2 nuls, 1 défaite).



Brest est l’équipe que Marseille a le plus souvent accueillie sans jamais s’incliner en Ligue 1 (11 fois – 9 victoires, 2 nuls), les Olympiens trouvant le chemin des filets lors de chacune de ces 11 rencontres.



Vainqueur de Rennes en match en retard de la 22e journée mercredi (1-0), Marseille n’a plus gagné 2 fois consécutivement en Ligue 1 depuis sa série de 6 victoires en octobre-décembre 2020.



Vainqueur de son dernier match de Ligue 1 (3-1 v Dijon le 3 mars), Brest a l’occasion d’enchaîner 2 succès dans l’élite pour la 1re fois depuis novembre dernier (3).



Marseille est invaincu depuis 3 matches à domicile en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul) après avoir perdu les 3 précédents. Vainqueur de son dernier match au Vélodrome sans avoir encaissé de but (1-0 contre Rennes), l’OM a l’occasion d’obtenir 2 clean sheets consécutifs à domicile pour la première fois depuis janvier-février 2020 (2).



Brest n’a inscrit que 26% de ses points en Ligue 1 cette saison à l’extérieur (9/34), plus faible pourcentage pour une équipe hors de ses bases.



Marseille a subi 14 tirs sur les montants en Ligue 1 cette saison, seuls Brest (22) et Nîmes (16) en ont subi plus. L’OM est aussi l’équipe à avoir le moins souvent tiré sur les montants en L1 cette saison (3).



Florian Thauvin avait été impliqué sur les 3 buts de Marseille contre Brest lors du match aller en Ligue 1 le 30 août 2020 (1 but, 2 passes décisives). Il a délivré 4 passes décisives via un centre sur coup franc indirect cette saison (dont 2 à destination de Duje Caleta-Car face aux SB29), au moins 2 de plus que tout autre joueur.



Gaëtan Charbonnier est impliqué sur les 3 derniers buts de Brest contre Marseille en Ligue 1 (1 but, 2 passes décisives), lui qui a délivré au total 3 assists face à l’OM dans sa carrière dans l’élite, plus que face à toute autre équipe.



Jorge Sampaoli pourrait devenir le 1er entraîneur à remporter ses 2 premiers matches de Ligue 1 sur le banc de Marseille depuis Élie Baup en août 2012.