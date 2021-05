Tout savoir sur Marseille - Angers

Battu par Saint-Etienne la semaine dernière, l'Olympique de Marseille a perdu une occasion de creuser l'écart du haut de sa cinquième place. Engagé dans la lutte pour l'Europe, le club phocéen doit remettre la marche avant face à des Angevins qui n'ont plus rien à jouer dans cette fin de saison.

Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches contre Angers en Ligue 1 (3 victoires, 6 nuls) mais c’était le plus récent, cette saison au match aller (1-2 le 23 décembre dernier). Il faut remonter à 1958-1962 pour voir l’OM perdre plusieurs matches de suite contre le SCO dans l’élite (4).



Marseille est invaincu depuis 4 matches à domicile contre Angers en Ligue 1 (1 victoire, 3 nuls). L’OM a cependant concédé le nul lors des 3 derniers, soit autant que lors des 18 premières affiches entre les 2 équipes jouées à Marseille dans l’élite (11 victoires de l’OM, 4 succès du SCO).



Marseille reste sur 2 matches sans succès en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), une 1ère sous l’ère Sampaoli. Défait à St Etienne (0-1), l’OM n’a plus enchaîné 2 revers consécutifs dans l’élite depuis janvier dernier (3).



Angers n’a remporté qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 5 défaites), mais c’était le dernier, face à Dijon (3-0). Le SCO n’a plus enchaîné 2 succès consécutifs dans l’élite depuis décembre 2020-janvier 2021 (2).



Marseille reste sur 7 matches à domicile sans défaite en Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls), plus longue série en cours.



Angers n’a remporté qu’un seul de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites), restant muet à 7 reprises lors de cette série (2 buts).



Angers est resté muet à 11 reprises en Ligue 1 en 2021, plus que toute autre équipe.



Angers est l’une des 3 équipes à ne jamais avoir perdu en Ligue 1 après avoir ouvert le score cette saison (10 victoires, 3 nuls) en compagnie de Lille (21 victoires, 3 nuls) et Nice (11 victoires, 4 nuls).



S’il joue, Florian Thauvin disputera son 227e et dernier match de Ligue 1 avec Marseille, étant suspendu pour la 38e journée. Depuis son arrivée à l’OM en 2013/14, il a inscrit 76 buts dans l’élite, soit au moins 31 de plus que tout autre joueur phocéen sur la période.



Angelo Fulgini, qui a marqué et délivré un assist lors de son dernier match contre Dijon, est l’auteur des 2 derniers buts d’Angers en déplacement en Ligue 1, à Metz le 3 mars et Bordeaux le 24 janvier.