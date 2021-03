Tout savoir sur Lyon - Rennes

Lyon a perdu du terrain sur le PSG et laissé Monaco se rapprocher en concédant le match nul sur la pelouse de l'OM dimanche (1-1). Les Gones ne peuvent plus se permettre de laisser échapper des points en route alors que Rennes compte repartir sur un nouveau cycle après le départ de Julien Stéphan.



Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon a perdu ses 3 dernières réceptions de Rennes en Ligue 1, mais n’a plus perdu 4 matches consécutifs à domicile contre un même adversaire dans l’élite depuis avril 1957- mai 1962, face au FC Nancy (4).



Rennes a perdu ses 3 derniers matches de Ligue 1 (0-2 v St Etienne, 1-2 v Montpellier puis 1-2 v Nice), ce qui demeurera comme sa plus longue série de défaites sous les ordres de Julien Stéphan. Le club breton n’a plus connu pire disette sur une même saison dans la compétition depuis mars-avril 2013 (5).



Lyon a perdu 2 de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 victoires), après être resté invaincu lors des 13 précédents (8 victoires, 5 nuls). L’OL a perdu sa dernière réception dans l’élite, mais n’a plus connu 2 défaites de rang sur ses terres depuis décembre 2019 où il s’était incliné contre Lille puis… Rennes (0-1 à chaque fois).



Rennes n’a perdu que 2 de ses 13 derniers déplacements en Ligue 1 (6 victoires, 5 nuls) : le 7 novembre 2020, à Paris (0-3) et le 21 février dernier, à Montpellier (1-2).



Lyon n’est resté muet qu’une seule fois lors de ses 23 derniers matches de Ligue 1 (50 buts marqués), c’était contre Metz le 17 janvier (0-1).



Seul Paris (63.5%) affiche un meilleur pourcentage de possession moyenne que Rennes (60.7%) et Lyon (55.2%) en Ligue 1 cette saison.



Les joueurs de Rennes n’ont été signalés en position de hors-jeu qu’à 14 reprises en Ligue 1 cette saison, moins que toute autre équipe des 5 grands championnats en 2020/21.



Rennes est une des 2 dernières équipes avec St Etienne à ne compter aucun joueur à 5 buts ou plus en Ligue 1 cette saison (Bourigeaud, Da Silva, Guirassy, Hunou et Terrier à 4 buts).



Léo Dubois et Benjamin Bourigeaud sont les 2 joueurs qui ont réussi le plus de centres en Ligue 1 cette saison. Le latéral de Lyon a trouvé un partenaire à 52 reprises (164 centres tentés) et le milieu de Rennes y est parvenu sur 46 de ses 158 tentatives.



Memphis Depay a été décisif sur 3 des 5 derniers buts de Lyon contre Rennes en Ligue 1 (2 buts, 1 assist). Il a été impliqué dans 132 tirs dans l’élite cette saison (63 tirs et 69 dernières passes), seul Lionel Messi (144) fait mieux dans les 5 grands championnats en 2020/21.