Tout savoir sur Lyon - Reims

L'OL vise la passe de neuf rencontres de suite sans défaite, et surtout une troisième victoire de rang. Peu convaincant à Angers le week-end dernier (0-1), le club rhodanien a toutefois assuré l'essentiel pour prendre place sur le podium. Un fauteuil que les Gones voudront garder en regardant même au-dessus. En face, Reims reste sur une défaite à domicile contre Nîmes (0-1) et regarde vers le bas.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon n’a remporté aucune de ses 4 dernières rencontres face à Reims en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après avoir remporté les 4 précédentes. Il n’y a que contre Lille que l’OL connaît une plus longue série sans succès parmi les pensionnaires actuels de l’élite (8).



Lyon reste sur 3 matches sans défaite contre Reims à domicile en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), après n’avoir remporté qu’un seul des 4 précédents (1 nul, 2 défaites).



Lyon est invaincu lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 4 nuls), meilleure série en cours avec Metz parmi les clubs de l’élite.



Reims ne compte que 9 points après 11 matches de Ligue 1 en 2020/21, son plus faible total à ce stade de la compétition depuis 1978/79 (8 en comptant 3 points pour une victoire). Cette saison-là, le Stade de Reims avait d’ailleurs été relégué.



Lyon est invaincu à domicile en 2020 en Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), seule équipe dans ce cas parmi celles présentes dans l’élite sur toute la période.



Reims est invaincu lors de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls) après n’avoir connu qu’un seul succès lors des 9 rencontres précédentes à l’extérieur (4 nuls, 4 défaites). Les Rémois ont inscrit 10 buts lors de ces 3 derniers matches, soit autant que sur l’ensemble des 9 précédents.



Lyon est la seule équipe de Ligue 1 2020/21 à ne pas avoir encaissé le moindre but de la tête alors que Reims est celle qui en a encaissé le plus (6). En outre, l’OL est la seule formation de l’élite avec St Etienne à ne pas encore avoir marqué de la sorte cette saison.



Tino Kadewere a rapporté 7 points à Lyon grâce à ses 4 buts, aucun joueur n’a rapporté plus de points à son équipe dans l’élite cette saison (2 v Strasbourg, 3 v St Etienne, 2 v Angers).



Memphis Depay n'a jamais été impliqué dans le moindre but en 2 matches contre Reims en Ligue 1, le seul adversaire avec Brest (1 match) contre lequel le joueur de Lyon n'a jamais été décisif dans l'élite.



Boulaye Dia a marqué 8 buts en Ligue 1 cette saison, tous en déplacement, faisant de lui le meilleur buteur à l’extérieur dans les 5 grands championnats européens. L’attaquant de Reims a marqué 3 buts à la suite d’un dribble en Ligue 1 2020/21, plus que tout autre joueur et d’ores et déjà le même total que le meilleur joueur dans ce domaine la saison passée, Habib Diallo.