Tout savoir sur Lyon - PSG

Choc au sommet pour le titre entre Lyon et le PSG, à égalité de points avec trois longueurs de retard sur le LOSC. Ce choc est l'un des premiers vrais tournants de cette fin de saison dans l'élite, alors que le club francilien affrontera ensuite les Dogues lors de la 31e journée. Lyon n'est pas convaincant en 2021 mais s'accroche, tandis que Paris vient de battre... Lille en Coupe de France.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon n’a remporté que 31% de ses matches contre Paris en Ligue 1 (83 confrontations, 26 victoires), il n’y a que face à Reims (27%) qu’il affiche un pourcentage de victoires plus faible parmi les équipes actuellement dans l’élite.



Lyon est l’équipe qui a remporté le plus de matches de Ligue 1 contre Paris depuis l’arrivée de QSI en 2011/12 : 5, pour 3 nuls et 11 défaites.



Lyon a encaissé au moins un but lors de chacune de ses 6 dernières réceptions de Paris en Ligue 1 (7 au total), pire série de son histoire à domicile face au club de la capitale et sa plus longue série en cours face à un adversaire actuellement dans l’élite (à égalité avec Nice).



Lyon n’a remporté que 2 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite) après avoir remporté chacun des 4 précédents.



Paris affiche 7 défaites après 29 matches de Ligue 1 2020/21 (19 victoires, 3 nuls), aucune équipe n’a terminé championne avec un total égal ou supérieur à ce stade depuis Lyon en 2002/03 (7 également).



Lyon a perdu 2 de ses 5 dernières réceptions en Ligue 1 (3 victoires), après ne s’être incliné lors d’aucune de ses 13 précédentes (8 victoires, 5 nuls).



Paris a remporté chacun de ses 3 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1, meilleure série en cours. Le PSG n’a encaissé aucun but lors de ces 3 rencontres, là aussi meilleure série en cours.



Paris n’a remporté aucun de ses 4 matches de Ligue 1 2020/21 contre les autres membres du Top 4 (1 nul, 3 défaites) alors que Lyon est invaincu dans ce mini championnat (2 victoires, 1 nul).



Angel Di Maria a délivré 5 passes décisives en Ligue 1 contre Lyon, il n’y a que contre Nantes qu’il fait mieux dans l’élite (6). Le joueur de Paris est impliqué dans 3 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 but, 2 assists), autant que lors de ses 11 précédents (3 assists).



Rudi Garcia va disputer sa 22e rencontre de Ligue 1 contre Paris durant sa carrière d’entraîneur, plus que contre toute autre équipe. Le coach de Lyon n’a remporté que 19% de ses confrontations face au PSG dans l’élite (4/21), son plus faible pourcentage contre un adversaire affronté plus d’une fois dans la compétition.