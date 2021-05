Tout savoir sur Lyon - Nice

Sur une série de trois victoires de rang, l'OL veut réussir la passe de quatre pour se donner toutes les chances de doubler Monaco in extremis sur le podium. Pour cela, il faudra au moins un match nul de l'ASM. En face, Nice est neuvième et peut gagner une place, au mieux.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera la 5e fois qu'un match entre Lyon et Nice en Ligue 1 se joue lors de la 38e journée au cours des 10 dernières saisons (2011/12, 2013/14, 2016/17, 2017/18 et 2020/21). Ce sera d’ailleurs la 7e opposition entre ces 2 équipes à la 38e journée, soit l’affiche la plus jouée à ce stade de la compétition.



Lyon est la 1re équipe à compter au moins 76 points après 37 matches d’une saison de Ligue 1 tout en figurant hors du podium (en comptant 3 points pour une victoire) et pourrait établir un nouveau record de points pour une équipe classée 4e dans l’histoire du championnat (actuellement détenu par Marseille en 2017/18 – déjà dirigé par Rudi Garcia – avec 77 points).



Nice a perdu 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires), après être resté invaincu lors de ses 6 précédents (4 victoires, 2 nuls).



Lyon a perdu 3 de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 victoires), autant que lors des 21 premiers sous Rudi Garcia (12 victoires, 6 nuls).



Nice est resté muet à 4 reprises lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1, après avoir trouvé le chemin des filets lors de chacun des 10 précédents.



Lyon a marqué au moins un but lors de chacun de ses 17 derniers matches de Ligue 1, meilleure série en cours et plus longue série pour l’OL depuis juillet-décembre 2005 (17). Il n’a plus fait mieux dans l’élite depuis avril-octobre 1961 (18).



Nice est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir marqué depuis l’extérieur de la surface en 2021, trouvant le chemin des filets de cette manière pour la dernière fois le 23 décembre dernier par l’intermédiaire de Jordan Lotomba contre Lorient.



Memphis Depay devrait disputer son 138e et dernier match avec Lyon en Ligue 1 ; depuis son arrivée en janvier 2017, il a été impliqué dans 105 buts dans l’élite (63 buts, 42 assists), seul Kylian Mbappé (132) fait mieux sur la période. Il est le seul joueur à avoir totalisé au moins 10 buts et 10 assists sur 3 saisons différentes en L1 sur les 15 dernières campagnes (2017/18, 2018/19 et 2020/21).



L’attaquant de Nice Amine Gouiri (6) et celui de Lyon Karl Toko Ekambi (5) sont les 2 joueurs ayant touché le plus souvent les montants adverses en Ligue 1 cette saison.



Le milieu de Nice Rony Lopes a inscrit 4 buts contre Lyon en Ligue 1, soit l’adversaire qui lui réussit le plus dans l’élite. Il a été impliqué dans 5 buts au cours de ses 5 derniers matches contre l’OL en L1 (3 buts, 2 assists).