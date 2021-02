Tout savoir sur Lyon - Montpellier

Tout va toujours très bien pour Lyon, vainqueur de ses quatre derniers matches de championnat et facilement qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France aux dépens de l'AC Ajaccio (5-1). Les Gones restent en course pour le titre et voudront continuer à avancer face à l'une des deux seules équipes à les avoir fait chuter cette saison. Un MHSC qui, en plus, relève la tête depuis quelques matches, et souhaite retrouver la première partie de tableau.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers matches contre Montpellier en Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), après avoir gagné 5 des 6 précédents (1 défaite).



Lyon n’a perdu que 2 réceptions de Montpellier en Ligue 1 au 21e siècle (7 victoires, 4 nuls), c’était le 23 décembre 2009 (1-2) et le 27 novembre 2015 (2-4).



Lyon n’a perdu qu’un seul de ses 21 derniers matches en Ligue 1 (14 victoires, 6 nuls), c’était contre Metz le 17 janvier (0-1).



Lyon a gagné 7 de ses 9 dernières réceptions en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), soit autant que lors de ses 18 précédentes (7 nuls, 4 défaites).



Montpellier n’a remporté aucun de ses 4 derniers déplacements de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après avoir gagné les 4 précédents.



Montpellier a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 12 derniers matches de Ligue 1 (28 au total), pire série en cours en compagnie de Nîmes. Le MHSC n’a plus connu une pire série du genre dans l’élite depuis novembre 2003-mars 2004 (17) où il avait été relégué en Ligue 2.



Lyon a touché 777 ballons dans la surface adverse en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe des 5 grands championnats en 2020/21.



Lyon est la seule équipe à compter au moins 3 joueurs impliqués dans plus de 10 buts en Ligue 1 cette saison : Memphis Depay (13 buts, 6 assists), Karl Toko Ekambi (11 buts, 5 assists) et Tino Kadewere (9 buts, 3 assists).



Andy Delort-Gaëtan Laborde et Memphis Depay-Houssem Aouar sont les deux binômes qui s’échangent le plus de dernières passes avant un tir en Ligue 1 cette saison (23 pour les 2 attaquants de Montpellier, 21 pour les 2 joueurs de Lyon).



Téji Savanier est impliqué dans 3 buts lors de ses 2 derniers matches contre Lyon en Ligue 1 : 1 assist avec Nîmes en mai 2019 et 2 buts avec Montpellier en septembre dernier. Il a trouvé le chemin des filets pour la 1ère fois en 2021 lors de son dernier match contre Dijon, mais n’a plus été buteur sur 2 rencontres consécutives dans l’élite depuis avril 2019 (2).