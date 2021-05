Tout savoir sur Lyon - Lorient

Lyon est venu à bout de Monaco au terme d'un match dingue dimanche dernier. De quoi relancer la course pour le podium entre les deux équipes. Mais contre des Merlus qui luttent pour leur maintien - l'OL devra se passer de Depay, Marcelo, De Sciglio ou encore Caqueret, suspendus. Rudi Garcia va devoir trouver des solutions, surtout en défense, face à un duo Wissa-Moffi qui peut faire très mal.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon n’a gagné que 2 de ses 9 derniers matches de Ligue 1 face à Lorient (4 nuls, 3 défaites), après avoir remporté 6 des 8 précédents (1 nul, 1 défaite).



Lyon n’a plus accueilli Lorient en Ligue 1 depuis le 8 avril 2017 (succès 4-1 des Merlus). L’OL a perdu 2 de ses 4 dernières réceptions du club morbihannais dans l’élite (1 victoire, 1 nul), après n’avoir perdu aucune des 9 premières (7 victoires, 2 nuls).



Lyon affiche 70 points après 35 matches de Ligue 1 cette saison. Lors des 7 précédents exercices où l’OL comptait autant de points ou plus à ce stade de la compétition, il a toujours fini sur le podium en fin d’exercice (5 fois champion, 1 fois 2e et 1 fois 3e ).



Lyon a perdu 4 matches à domicile en Ligue 1 cette saison (10 victoires, 3 nuls). L’OL n’a plus perdu plus de rencontres sur ses terres sur une même saison dans l’élite depuis 2016/17 (6).



Lorient n’a gagné aucun de ses 13 derniers déplacements en Ligue 1 (6 nuls, 7 défaites), sa dernière victoire remontant au 17 octobre 2020 à Reims (3-1). C’est sa plus longue série sans succès à l’extérieur dans l’élite sur un même exercice depuis août 2011-mai 2012 (18).



Lorient a gagné 19 points après avoir été mené au score en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé en compagnie de Rennes. Lyon est 3e de ce classement avec 16 points glanés.



Lorient a marqué 29 buts en Ligue 1 en 2021, seuls Monaco (45), Paris (40) et… Lyon (36) en ont inscrit davantage sur la période.



Armand Laurienté est le joueur ayant tenté le plus de coups francs directs en Ligue 1 en 2021 (12). L’ailier de Lorient est le seul joueur à avoir marqué plus d’un but sur coup franc direct dans l’élite depuis le début de l’année civile (2).



Suspendu pour cette rencontre, Memphis Depay va manquer son 1er match en Ligue 1 depuis le 8 mars 2020 à Lille (dernier match de l’exercice 2019/20). Depuis le début de la saison dernière, Lyon n’a remporté que 30% de ses matches de L1 sans l’attaquant néerlandais titulaire (6/20) et 58% lorsqu’il débute une rencontre (25/43).



Rudi Garcia va diriger son 400e match sur un banc de Ligue 1 (190 avec Lille, 105 avec Marseille, 54 avec Lyon, 38 avec Le Mans et 12 en duo avec Jean-Guy Wallemme à St Etienne). Il affiche 48.9% de victoires dans l’élite (195/399), seuls Lucien Leduc (49.2%), Robert Herbin (49.5%) et Albert Batteux (56.1%) font mieux parmi les entraîneurs à minimum 400 rencontres dirigées dans l’élite.