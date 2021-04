Tout savoir sur Lyon - Lille

Lyon va avoir du mal à digérer son élimination face à Monaco en Coupe de France mercredi. Mais les Gones n'ont pas le temps de réfléchir puisque la réception du lOSC est un choc crucial dans cette course finale vers le titre et/ou la Ligue des champions. Des Dogues qui, eux, ne comptent pas céder leur première place. Un match qui vaudra extrêmement cher.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon n’a remporté aucune de ses 8 dernières rencontres face à Lille en Ligue 1 (4 nuls, 4 défaites), sa pire série en cours face à un adversaire actuellement dans l’élite. Son dernier succès face au LOSC en championnat remonte au 18 novembre 2016 en déplacement (1-0).



Lyon affiche 67 points après 33 matches joués en Ligue 1 2020/21, son total le plus élevé à ce stade de la compétition depuis 2007/08 (68, 1er à la fin). L'OL est la 1re équipe de l'histoire de la Ligue 1 à figurer hors du podium avec au moins 67 points après 33 rencontres (en comptant 3 points pour une victoire).



Lille n’a perdu qu’un seul de ses 15 derniers matches de Ligue 1 (10 victoires, 4 nuls), c’était contre Nîmes le 21 mars dernier (1-2).



Lille est invaincu lors de ses 11 derniers déplacements en Ligue 1 (9 victoires, 2 nuls), sa meilleure série hors de ses bases dans l’élite depuis décembre 2018-mai 2019 (11 également). Seul… Lyon (15) est actuellement sur une plus longue invincibilité hors de ses terres dans l’élite.



Lyon a aligné seulement 24 XI de départ différents en Ligue 1 en 2020/21, total le plus faible. L’OL a d’ailleurs aligné exactement les mêmes titulaires lors de ses 2 dernières rencontres dans l’élite et pourrait faire la passe de 3 pour la 1re fois depuis août 2019 (3).



Lyon a tiré 75 corners « à la rémoise » en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. Cependant, les Gones n’ont inscrit que 5% de leurs réalisations dans l’élite en 2020/21 à la suite d’un corner (3/65).



Lille est – avec Monaco – la seule équipe à n’avoir jamais été menée au score en déplacement en Ligue 1 en 2021.



Lille effectue en moyenne 57% de ses passes dans la moitié de terrain adverse en Ligue 1 cette saison (9804/17341), plus haut ratio.



L’attaquant de Lyon Memphis Depay est impliqué sur 15 buts en Ligue 1 en 2021 (10 buts, 5 assists), plus que tout autre joueur. Il peut devenir le 1er joueur à effectuer 100 tirs dans l’élite cette saison (actuellement 97).



Le défenseur de Lyon Jason Denayer a réussi 77% des passes longues qu’il a tentées en Ligue 1 cette saison (72/93), meilleur ratio parmi les joueurs à en avoir tenté au moins 50.



50% des buts de Karl Toko-Ekambi avec Lyon en Ligue 1 2020/21 ont été inscrits dans les 6 mètres (6/12), ratio le plus élevé parmi les joueurs à minimum 10 buts cette saison.



Aucun gardien n’a gardé sa cage inviolée plus souvent que le portier de Lille Mike Maignan dans les 5 grands championnats européens cette saison (18 clean sheets).