Tout savoir sur Lyon - Bordeaux

Lyon est reparti de l’avant dans le derby dimanche dernier, une semaine après sa défaite surprise contre Metz. Les Gones veulent donc enchaîner à domicile pour reprendre provisoirement la première place du classement. Mais en face, Bordeaux va très bien puisqu’il a remporté ses trois derniers matches, revenant à quatre petits points du top 5.

Les stats à connaître (avec Opta)



Bordeaux n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches face à Lyon en Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), sa pire série face à cet adversaire dans l’élite depuis février 2013-mai 2015 (5 également).



Lyon affiche 43 points après 21 rencontres en Ligue 1 2020/21 – il a toujours terminé sur le podium en fin de saison en comptant au moins autant de points à ce stade. C’est également le 3e meilleur total pour une équipe pointant à la 3e place à ce stade de la compétition au 21e siècle après Paris en 2016/17 (45 pts) et Marseille en 2017/18 (44 pts).



Bordeaux a gagné ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2-1 v Lorient, 3-0 à Nice et 2-1 v Angers), sa meilleure série dans l’élite depuis avril-mai 2018 (4).



Lyon n’a perdu qu’une seule de ses 14 dernières réceptions en Ligue 1 (8 succès, 5 nuls), mais c’était la plus récente face à Metz le 17 janvier (0-1)



Bordeaux reste sur 3 déplacements sans défaite en Ligue 1 (2 succès, 1 nul), mais n’a plus réussi la passe de 4 hors de ses bases depuis août-octobre 2019 (4).



Bordeaux a gardé sa cage inviolée lors de chacun de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 – mais n’a plus fait mieux depuis janvier-février 2006 (4).



Lyon est la seule équipe à avoir toujours gagné après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison (10/10), alors que Bordeaux est de son côté la seule équipe à s’être systématiquement inclinée après avoir concédé l’ouverture du score (7/7).



Lyon a touché 16 fois les montants en Ligue 1 en 2020/21, total le plus élevé dans les 5 grands championnats européens cette saison. Karl Toko Ekambi a vu ses frappes repoussées par les montants à 5 reprises dans l’élite en 2020/21, plus que tout autre joueur.



Jimmy Briand est impliqué sur chacun des 4 derniers buts de Bordeaux face à Lyon en Ligue 1 (3 buts, 1 assist). Il totalise exactement 100 buts dans l’élite – seul joueur évoluant actuellement en L1 à avoir atteint cette marque.



Le milieu offensif de Bordeaux Hatem Ben Arfa peut devenir le 1er joueur à atteindre la barre des 600 dribbles réussis en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition en 2006/07 (actuellement 599 réussis sur 1169 tentés).