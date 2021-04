Tout savoir sur Lyon - Angers

Trop habitué à livrer des performances très moyennes depuis le début de l'année, l'Olympique Lyonnais est en train d'en payer le prix. Ejecté du podium la semaine dernière, le club rhodanien doit vite se reprendre pour ne pas voir le train pour la Ligue des Champions s'échapper. De son côté, Angers n'a plus gagné depuis trois rencontres mais jouera sans pression puisqu'il est tranquillement installé dans le ventre mou du classement.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon est invaincu lors de ses 9 derniers matches de Ligue 1 face à Angers (7 victoires, 2 nuls), sa dernière défaite remontant au 5 décembre 2015 (0-2 à Gerland).



Lyon a gagné ses 2 derniers matches à domicile face à Angers en Ligue 1 et pourrait égaler sa plus longue série de succès sur ses terres face au SCO dans l’élite établie entre septembre 1967 et avril 1971 (3).



Lyon n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), sa plus longue série dans l’élite depuis septembre-octobre 2020 (5).



Angers n’a remporté qu’un seul de ses 9 derniers matches en Ligue 1 (5 nuls, 3 défaites), c’était à Metz le 3 mars dernier (1-0).



Lyon a perdu 3 de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 succès), après être resté invaincu lors de ses 13 précédents (8 victoires, 5 nuls).



Angers est invaincu lors de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), après avoir perdu 3 de ses 4 précédents (1 nul). Le SCO n’a pas pris de but lors de ses 3 derniers matches à l’extérieur dans l’élite, meilleure série en cours, et pourrait établir son record de clean sheets consécutives à l’extérieur dans le championnat.



Lyon a récolté 7 cartons rouges en Ligue 1 en 2020/21, seul Marseille (8) en a concédé plus. C’est le plus haut total d’expulsions pour l’OL sur une même saison de championnat depuis 2013/14 (7 également).



Angers a encaissé 84% de ses buts dans le jeu en Ligue 1 cette saison (37/44), ratio le plus élevé du championnat. De son côté, Lyon a marqué 43 buts dans le jeu dans l’élite en 2020/21, seul Paris (54) fait mieux.



Lyon a gagné 61% de ses matches de Ligue 1 cette saison lorsque Lucas Paqueta est sur le terrain (14/23), contre seulement 38% lorsqu’il est absent (3/8). Le milieu brésilien a inscrit 4 buts dans l’élite en 2021, seul Memphis Depay (6) fait mieux chez les joueurs lyonnais.



Thomas Mangani est le joueur d’Angers impliqué sur le plus de buts en Ligue 1 en 2021 (4 - 2 buts, 2 passes décisives). Il n’a cependant pas été décisif lors de ses 3 dernières rencontres dans l’élite, sa plus longue série sans avoir été impliqué sur un but en L1 depuis octobre-décembre 2020 (7).